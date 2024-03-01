Сюжет DJ Psycho

Наступила пятница, и все с нетерпением ждали вечера. В наш маленький городок пожаловал сам диджей Псих! Кто бы он там ни был…

Вообще, к нам не так часто приезжают из Сити. Город у нас маленький, поэтому любой диджей может здесь стать звездой. В том числе и Псих, о котором у нас вообще никто не слышал. Правда, все парни и девушки просто мечтали сходить на клубную вечеринку!

Надо сказать, билеты продавались дешево. Правда, клуб, который выбрал диджей, находится за городом, но это не беда. Тем более, организаторы обещали бесплатные напитки и угощение!

Значит, вечером в пятницу мы с приятелями приехали. На входе стояла пара крепких ребят в строгих костюмах, которые проверяли билеты. Мы прошли без проблем и внутри увидели еще парочку горилл в тёмных очках и смокингах, которые обыскивали посетителей сканером, пытаясь найти всякое там оружие и другие запрещенные предметы.

Когда в зале было полно народа, появился диджей – простой такой длинноволосый парень, у которого на лбу есть татуировка в виде раскрытого глаза. В целом, диджей Псих казался совершенно нормальным…

Парень классно играл, радуя толпу зажигательными треками! В зале был большой танцпол, светомузыка, драйв, все как полагается. В какой-то момент появились столики с угощениями и напитками. Ну, всякие там легкие закуски и шампанское, которое оказалось весьма неплохим. А через какое-то время мы просто вырубились и все.

Мы очнулись привязанные к стульям. Некоторые вообще лежали на полу. Конечно, их тоже связали веревками по рукам и ногам. Странно это все было – вроде ничего запрещенного мы не употребляли! А диджей Псих продолжал играть, и музыка становилась все громче. В конце концов, мы перестали слышать друг друга.

Между тем громкость музыки росла медленно, но верно. Из диджейского пультам летели искры, бил ток, однако диджея это вообще не волновало! Он продолжал играть, словно ничего странного не происходило, блин!

Разумеется, мы пытались освободиться, да только ничего не вышло. Нас крепко связали – всех, кто был в зале.

Через некоторое время музыка слилась в непонятный шум. У людей текла кровь из ушей… одни сходили с ума и начинали грызть тех, до кого могли дотянуться, другие просто закатывали глаза и умирали, проклятье, начался полный бедлам! А диджей Псих по-прежнему играл, будто все окей, и мы не корчимся в муках, а наоборот кричим, мол, давай, зажигай!

Вскоре я отключился. Позже, когда сознание вернулось, было уже поздно. Из живых остался только я. Псих и Гориллы исчезли, музыка, к счастью, прекратила играть! Я кое-как выбрался на улицу и добрался до трассы… да, прямо на стуле, детектив, а что? Думаете, прибежали волшебные гномики и развязала меня?! Как бы не так! В живых никого не осталось, поэтому рассчитывать пришлось только на себя…

На трассе первый попавшийся водитель остановился и помог мне. Он отвез меня в город. Вот, собственно, и все. Детектив, прошу вас, найдите этого ублюдка и предупредите остальных о том, чтобы они ни в коем случае не ходили на вечеринки диджея Психа! Это сумасшедший человек, просто больной на всю голову! Его лечить надо… на электрическом стуле или смертельной инъекцией…