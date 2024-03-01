Jingle Bells Bonanza
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Обзор Jingle Bells Bonanza

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.12%
Max Win
Max Win: X4186
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Jingle Bells Bonanza

Надвигалась рождественская ночь. Эльфы бегали туда-сюда, собирая подарки по спискам, которые составляли на основе пожеланий из писем, отправленных Санте. Мистер Клаус наблюдал за ними с видом большого босса, попивая холодный виски. Если вы думаете, что так недолго и горло простудить, то это точно не про Санту! Ну рождественская магия и все такое, короче говоря, он все равно поедет отвозить подарки, потому как иначе его просто уволят и придется ему снова жить никчемной жизнь просто смертного.

Санта взял со стола случайный список, чтобы помочь эльфам. Конечно, он не собирался пахать наравне со всеми, а просто хотел собрать один мешок из чувства общей солидарности с ушастыми работягами, которые буквально валились с ног. Санта-Клаус быстро нашел все нужное: юлу, снеговика, оленя на колесиках, пингвина с барабаном и медведя в красном колпаке – игрушки последовали в мешок, который тут же подхватил пробегавший мимо эльф и унес на погрузку. А, вы же не знаете, как это делается! У Санты есть волшебный бездонный мешок для подарков, в который эльфы потом высыпают все собранное на складе. Иначе все то, что просили люди, попросту не влезет в сани...

Внеся свой вклад в общее дело, Санта пошел проверить оленей. Рудольф поприветствовал его и на правах старшего отчитался: все живы, здоровы, в хорошем настроении и готовы к работе до самого утра. Одобрительно кивнув, Санта насыпал животным еще корма и потом отправился в гараж проверить сани. Будет очень некстати, если в дороге что-нибудь сломается! Как-то раз из-за этого тысячи детишек не получили подарки – настало утро, и магия Рождества закончилась! Правда, жили они в черных районах, поэтому мистер Клаус на них плевать хотел.

С санями все было окей. К тому же у Санты оставалось еще прилично времени для небольшого тюнинга или даже апгрейда: он хотел установить нанодвигатель, благодаря которому удастся развивать гораздо большую скорость. Разумеется, без оленей все равно не обойтись, однако этот «моторчик» будет хорошим подспорьем для Рудольфа и компании. За счет этого двигателя Санта рассчитывал закончить пораньше. К тоже он собирался взять с собой четверых эльфов, чтобы работать было сподручнее. Ничего страшного не случится, если в некоторых дома через трубу пролезут ушастые напарники и оставят подарки под рождественской елкой!

Санта сходил домой и принес нанодвигатель – оставалось только установить его, следуя инструкции. Кое-как мастер сообразил, что делать и установил высокотехнологичный мотор. Проведя тестовый запуск, оказавшийся успешным на все сто процентов, Санта довольно потирал руки, предвкушая короткую смену – он планировал закончить не под утро, как обычно, а часа в четыре утра, а то и полчетвертого.

До начала рождественской ночи оставалось совсем немного. Санта раздал ценные указания всем подчиненным несмотря на то, что они и так знали, что должны делать. Ладно хоть не стал учить Рудольфа, как везти по воздуху волшебные сани! Потом мистер Клаус выбрал четырех эльфов, которым предстояло ехать с ним и подменять, когда он притомится лазить по печным трубам.

Компания прыгнула в сани. Санта запустил двигатель, стегнул вожжами Рудольфа и понеслась! Эльфам пришлось вцепиться рукам в сани, чтобы не вылететь. Санта ехал высоко над землей, а затем и вовсе пересек стратосферу и улетел в космос! Ну, ничего, теперь он точно закончит свою смену в два раза быстрее...

Провайдер
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