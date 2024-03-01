Сюжет Argonauts

Орохмен Минийский Афамант прославился как отличный парень! Боги, он был одним из лучших царей за всю историю Эллады – спросите любого из эллинов! Правда, в один прекрасный день черт дернул его спутаться с Нефелой – облачным божеством, которое в итоге оказалось ни рыба, ни мясо, и, в общем, не сложилось у них ничего серьезного. Тем не менее, в результате их связи на свет появились Фрикс и Гелла – премилые, знаете ли, детишки, в которых отец души не чаял!

Разумеется, черт продолжил дергать Орохмена Минейского и толкать на необдуманные поступки. Именно так он и женился на Ино, которая оказалась редкостной стервой. Злобная мачеха терпеть не могла детей своего новоиспеченного супруга от какой-то там Нефелы.

Ино всячески шпыняла Геллу, обзывала, унижала и мечтала накормить ее крысиной отравой. Но все это мелочи, по сравнению с тем, как она ненавидела Фрикса! Будущий наследник Орохмена был для нее настоящей костью в горле! Кроме того, он ей просто не нравился.

В какой-то момент Ино махнула рукой на девчонку, решив сконцентрироваться на мальчишке. Каждый день она промывала царственному супругу мозги, рассказывая, как его сын глуп, безответственен и скверен нравом. Со временем она перестала ходить вокруг да около и заявила, что Фрикс совершенно не подходит на роль царя.

Ино убеждала Орохмена принести сына в жертву Зевсу ради расположения повелителя всех богов. Разумеется, отец этого не хотел, но, увы, его супруга оказалась очень настойчивой. Более того, ее стенания с каждым разом становились все более аргументированными, и Орохмен, наконец, согласился. Царь рассудил так: раз сын – дурак, болван и хулиган, то пусть хоть жертва из него выйдет достойная!

Вот только Зевсу вся эта затея пришлась не по вкусу. Скривив недовольную физиономию, он покачал головой и создал барана с золотой шкурой, наделив того разумом.

Когда Гелла и Фрикс ушли из дворца погулять, Зевс явил им творение рук своих и заявил, мол, ребята, вам пора ехать в Колхиду. Он рассказал, что злобная Ино уже почти похоронила мальчика – отец лишь ждет удобного момента, собираясь приурочить жертву к празднику. Ну и судьба девочки тоже, в общем-то, предрешена. Вопрос о ее смерти не стоит – она будет убита следующей, хоть пока неизвестно, когда и как.

Дети тут же вскочили на барана и поехали в Колхиду. Путь в спасительную страну был очень далек! Им пришлось ехать через леса, поля и горы. Наконец, они достигли морского побережья. Барану пришлось взобраться на самую высокую скалу, а иначе обойти огромную пропасть было просто невозможно. И тут он, к несчастью, оступился…

Гелла не удержалась и упала в море с огромной высоты. Только она рухнула в воду, как ее накрыла огромная волна и на этом след девочки в человеческой истории обрывается. Тем не менее, Фрикс удержался. Баран продолжал путь, оправдываясь, как мог. Да и то правда – прежде чем судить нечастное животное, попробуйте сами забраться в такую высь с двумя детьми на плечах!

Кое-как баран доковылял до Колхиды, доставив Фрикса целым и невредимым. Мальчик принес парнокопытный транспорт в жертву Зевсу, а золотое руно подарил царю ради упрощения эмиграционных процессов. Повелитель Колхиды принял дар и отдал легендарную шкуру на хранение в рощу Ареса.

Ну а что же Орохмен Минийский Афамант? Он прознал о приключениях своих детей и пожелал заполучить золотое руно. По приказу царя военачальники собрали отряд лучших воинов, возглавляемых Ясоном, которым предстояло совершить дерзкую кражу в роще Ареса. Они поплыли в Колхиду на корабле «Арго» и стали называться аргонавтами. В пути их ожидало множество приключений! Кстати, вы можете отправиться в Колхиду вместе с ними прямо сейчас!