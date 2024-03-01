Сюжет Midas Dynasty

Дионис гулял со своей компанией по горам Фракии, распевая веселые песни и злоупотребляя алкогольными напитками столько, сколько требовалось олимпийской душе для полного счастья. С ним путешествовал его учитель Силен, который изрядно захмелел. Мудрец отстал от своих, но, к счастью, его увидели местные крестьяне – они отвели старца к царю Мидасу. Силен, загулявшийся почти до бессознательного состояния, продолжил развлекаться во дворце вместе с фракийским правителем. Девять дней он бессовестно пил на пару с Мидасом, «кувыркался» с женщинами и просто отдыхал, как культурный человек. Наконец царь решил отвести Силена обратно к Дионису, потому как печень уже начала молить о пощаде.

Бог вина с радостью встретил учителя и поблагодарил Мидаса за заботу о старце. Силен продолжил бесконечную пьянку с сатирами, а Дионис пожелал наградить царя. Олимпиец спросил у Мидаса, чего тот желает, и царь Фракии ответил, мол, хочу, чтобы все, к чему я буду прикасаться, превращалось в золото. Дионис в очередной тысяча первый раз удивился человеческой глупости, но ни сказал ни слова. Он лишь кивнул и отпустил Мидаса восвояси.

Пока царь шел домой, земля, там, где он ступал, превращалась в золото. Мидас касался деревьев, листьев, цветов – все превращалось в золото! Ему было очень радостно видеть себя настоящим источником богатства. Ради интереса он опустил руки в воду, и ручей чудесным образом стал золотым…

Придя во дворец, фракийский царь превратил в золото все, что смог, начиная от стульев и заканчивая «тайным троном» в нужнике. Мидас был просто в восторге от дара Диониса! На радостях он решил устроить пир.

В особый зал принесли лучшие вина и еду, которой не побрезговали бы сами боги. Царь начал было есть и пить, но тут же закончил, так и не притронувшись к яствам, потому что они тоже превращались в золото… как Мидас ни старался – ничего не вышло!

Отменив пир, он решил уединиться с царицей, но провести время с пользой для души и тела не вышло. Супруга Мидаса превратилась в золотую статую, которая была предельно холодна и совершенно непригодна для близости. И вот тут до первого лица Фракии, наконец, дошло, каким страшным проклятием является его дар на самом деле…

Целую ночь Мидас пытался что-то придумать – ему очень нравилось превращать в золото всякую бесполезную ерунду, но и жить так было, конечно, крайне неудобно. Ему пришлось смириться и признать, что его просьба оказалась редкостной глупостью. Царю, который стал несчастным в один день, не оставалось ничего другого, кроме как снова отправиться к Дионису просить забрать проклятый дар обратно.

Бог вина и виноделия выслушал Мидаса, который осознал всю глупость своей просьбы. Дионис сжалился над царем Фракии и повелел тому искупаться в водах Пактола. Мидас, недолго думая, отправился в Лидию. Ох и долго же ему пришлось отмываться от волшебного дара! Но нет худа без добра – теперь в этой реки частенько находят золото.

Если вам доведется когда-нибудь заслужить расположение Диониса, то, когда он захочет отблагодарить вас, хорошенько подумайте, о чем попросить! А то Мидас, вон, ляпнул с дуру и стал притчей во языцех, которую люди пересказывают друг другу не одну тысячу лет…