Midas Dynasty
Видеообзор
DEMO

Обзор Midas Dynasty

Количество линий
Количество линий: 40
RTP
RTP: 95.01%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Midas Dynasty

Дионис гулял со своей компанией по горам Фракии, распевая веселые песни и злоупотребляя алкогольными напитками столько, сколько требовалось олимпийской душе для полного счастья. С ним путешествовал его учитель Силен, который изрядно захмелел. Мудрец отстал от своих, но, к счастью, его увидели местные крестьяне – они отвели старца к царю Мидасу. Силен, загулявшийся почти до бессознательного состояния, продолжил развлекаться во дворце вместе с фракийским правителем. Девять дней он бессовестно пил на пару с Мидасом, «кувыркался» с женщинами и просто отдыхал, как культурный человек. Наконец царь решил отвести Силена обратно к Дионису, потому как печень уже начала молить о пощаде.

Бог вина с радостью встретил учителя и поблагодарил Мидаса за заботу о старце. Силен продолжил бесконечную пьянку с сатирами, а Дионис пожелал наградить царя. Олимпиец спросил у Мидаса, чего тот желает, и царь Фракии ответил, мол, хочу, чтобы все, к чему я буду прикасаться, превращалось в золото. Дионис в очередной тысяча первый раз удивился человеческой глупости, но ни сказал ни слова. Он лишь кивнул и отпустил Мидаса восвояси.

Пока царь шел домой, земля, там, где он ступал, превращалась в золото. Мидас касался деревьев, листьев, цветов – все превращалось в золото! Ему было очень радостно видеть себя настоящим источником богатства. Ради интереса он опустил руки в воду, и ручей чудесным образом стал золотым…

Придя во дворец, фракийский царь превратил в золото все, что смог, начиная от стульев и заканчивая «тайным троном» в нужнике. Мидас был просто в восторге от дара Диониса! На радостях он решил устроить пир.

В особый зал принесли лучшие вина и еду, которой не побрезговали бы сами боги. Царь начал было есть и пить, но тут же закончил, так и не притронувшись к яствам, потому что они тоже превращались в золото… как Мидас ни старался – ничего не вышло!

Отменив пир, он решил уединиться с царицей, но провести время с пользой для души и тела не вышло. Супруга Мидаса превратилась в золотую статую, которая была предельно холодна и совершенно непригодна для близости. И вот тут до первого лица Фракии, наконец, дошло, каким страшным проклятием является его дар на самом деле…

Целую ночь Мидас пытался что-то придумать – ему очень нравилось превращать в золото всякую бесполезную ерунду, но и жить так было, конечно, крайне неудобно. Ему пришлось смириться и признать, что его просьба оказалась редкостной глупостью. Царю, который стал несчастным в один день, не оставалось ничего другого, кроме как снова отправиться к Дионису просить забрать проклятый дар обратно.

Бог вина и виноделия выслушал Мидаса, который осознал всю глупость своей просьбы. Дионис сжалился над царем Фракии и повелел тому искупаться в водах Пактола. Мидас, недолго думая, отправился в Лидию. Ох и долго же ему пришлось отмываться от волшебного дара! Но нет худа без добра – теперь в этой реки частенько находят золото.

Если вам доведется когда-нибудь заслужить расположение Диониса, то, когда он захочет отблагодарить вас, хорошенько подумайте, о чем попросить! А то Мидас, вон, ляпнул с дуру и стал притчей во языцех, которую люди пересказывают друг другу не одну тысячу лет…

Провайдер
Tom Horn
Tom Horn
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches