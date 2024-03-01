Festival 10k Ways
Видеообзор
DEMO

Обзор Festival 10k Ways

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.2%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Festival 10k Ways

Бог удачи Цай-Шэнь смотрел на тысячи человеческих жизней и удивлялся обилию страданий, выпадающих на долю смертных. Он жил на горе Фу-Си в заоблачном храме, который охранял лев-страж. Впрочем, такие меры безопасности оказались излишними, потому что все равно ни один смертный не знал, что можно забраться так высоко и бессовестно клянчить лучшую жизнь.

Цай-Шэнь был добрым богом. Разделившись на несколько аспектов, он помог смертным, изменив мир к лучшему. Благодаря великому богу на Земле появилось долголетие, процветание, счастье, наслаждение, блаженство и другие приятные вещи. Жизнь простых смертных стала гораздо ярче!

В один прекрасный день люди узнали, кого стоит благодарить за счастье. И тогда они захотели жить еще лучше! Разумеется, никто не собирался прикладывать для этого собственные усилия – люди мечтали получить все и сразу на блюдечке!

Цай-Шэнь был категорическим противником безделья и праздности. Он решительно отказался превращать жизнь людей в бесконечную гулянку! Кроме того, высшие боги намекнули ему, чтобы тот поменьше занимался самодеятельностью и не помогал смертным без веских причин.

Цай-Шэнь приказал стражу своего храма разворачивать людей назад, если кто-нибудь из них сумеет добраться до заоблачных вершин. Разумеется, таковых было немало. Лев приказывал всем убираться туда, откуда пришли. А самых упорных и наглых он просто кусал за ногу! На самом деле ни один человек не пострадал, однако покусанных было прилично. Ну, а тот, который свалился вниз, когда убегал, не считается – надо было смотреть под ноги…

Конечно, смертные продолжали «штурмовать» гору Фу-Си, несмотря на позицию Цай-Шэня и отказ льва пропускать их в храм. Однажды двое предприимчивых друзей собрались поймать хищника и спокойно пройти в заветный храм – они наняли охотников, которые должны были заманить стража в ловушку и обезвредить. Увы, все это сделали не они, а божественный питомец Цай-Шэня. Лев отпустил их, пообещав в следующий раз отгрызть голову каждому! Охотники больше не рискнули испытывать судьбу и отказывались идти на гору Фу-Си, сколько бы денег им не предлагали.

Наконец, смертные пошли другим путем – они решили устроить фестиваль в честь Цай-Шэня и всех его аспектов, которые сделали жизнь каждого человека хоть немного да лучше. Добрый бог узнал о планах людей и решил взглянуть на грандиозный карнавал. Надо сказать, ему очень понравилась затея смертных и то, как они провели фестиваль! Там даже присутствовала статуя льва, хоть тот и покусал множество людей, пытавшихся сунуть нос в дом Цай-Шэня.

Люди провели фестиваль и стали ждать маны небесной. Цай-Шэнь, махнув рукой, согласился дать им всего того, что они уже получили, только еще больше. Почувствовав божественную благодать, люди сделали правильные выводы и стали проводить фестиваль каждый год. Некоторые умники предлагали устраивать праздник раз в месяц, но многим это показалось слишком уж часто. Кто его знает, вдруг фестиваль приестся Цай-Шэню, и тот перестанет одаривать людей своей милостью…

На самом деле праздник получился просто великолепным! Вы хотите получить благословение богов, которое сделает вашу жизнь лучше? Тогда участвуйте в фестивале в честь Цай-Шэня!

Провайдер
Reel Play
Reel Play
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Irish Coins Christmas
Irish Coins Christmas
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches