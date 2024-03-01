Сюжет 777 Valentine’s

День святого Валентина – один из самых известных праздников на планете, который начали отмечать еще во времена Средневековья. 14 февраля называют днем всех влюбленных. В этот день принято дарить романтические подарки своей второй половинке и быть предельно внимательным к ней или к нему, если вы – девушка.

История возникновения Дня святого Валентина обросла самыми разными легендами. Например, по одной версии римский император Клавдий II запретил гражданам Рима жениться, считая, что не будучи обремененным второй половиной, воин будет лучше сражаться за своего повелителя. Конечно, это было, мягко говоря, не так. Святой Валентин освящал тайные браки, игнорируя императорский указ. Когда о его самодеятельности узнали власти, нарушителя закона схватили, посадили в темницу и казнили.

Согласно еще одной популярной легенде, Валентин был римским патрицием, который тайно принял христианство. Он обвенчал своих слуг и об этом донесли властям. Валентина не смогли казнить из-за особого статуса, однако новобрачных схватили и собирались наказать по всей строгости римского закона. Святой поддерживал пару, пребывавшую в тюрьме, отправляя им письма в виде красных сердец, которые символизировали христианскую любовь. Также существует еще одна версия известной легенды, по которой Валентин уговорил стражу отпустить слуг в обмен на собственную жизнь.

В день всех влюбленных принято дарить всякие мелочи, вроде клубники или шоколадок в красивой обертке. Конечно, ничто не помешает преподнести своей второй половинке колье с бриллиантами или роскошную машину – как говорится, любой каприз за ваши деньги! Правда, большинство пар ограничиваются символическими презентами. Кстати, подарки запаковывают в красивую обертку, которую украшают ленточками. В идеале, романтикой от презента должно разить за версту!

Влюбленные стараются провести особый день вместе. Некоторые парочки вечером отправляются на берег моря, чтобы полюбоваться закатом и сказать друг другу слова любви. К тому же День святого Валентина можно завершить предложением руки и сердца. Ну, конечно, если вы собирались это сделать. Право, не стоит звать возлюбленную замуж просто ради красивого финала Дня всех влюбленных!

Помимо клубники, в качестве подарка подойдут и другие романтические атрибуты, например, цветы. В Дании можно преподнести любые засушенные белые. А вот французы не размениваются на цветы и прочие мелочи – они рекомендуют дарить девушкам драгоценности. Рациональные англичане считали, что в качестве обязательного подарка достаточно «валентинки», а все остальное – уже по желанию.

Почти все религиозные течения, за исключением католицизма, относятся к празднику крайне негативно, тем не менее, День всех влюбленных отмечают по всему миру. Дата 14 февраля стала числом любви, которое ассоциируется у миллионов людей с романтикой, чувствами и брачным союзом.

Конечно, мы не знаем, чем на самом деле занимался тот самый Валентин и действительно ли он благоволил всем влюбленным. Может быть, этот парень вообще был убежденным холостяком или женоненавистником! Но мы точно знаем, что за этим аппаратом реально выиграть кругленькую сумму – испытайте удачу, и пусть вам повезет!