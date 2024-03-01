Сюжет Beat The Bobbies At The Tower of London

Пенни терпеть не могла жизнь на одну зарплату! Но и работать свыше положенного она тоже не хотела, что, впрочем, абсолютно понятно. Она предпочитала приворовывать. Тем более, дядюшка научил ее кое-каким приемчикам воровского ремесла и передал свои инструменты незадолго до кончины.



Пенни частенько забиралась в дома зажиточных людей. Предприимчивая девушка считала себя Робином Гудом в юбке, которая, так же как и гроза Шервудского леса, забирала у богатых, чтобы отдать бедным. К последним она, разумеется, относила и себя.



Узнав о грандиозной выставке в музее Тауэра, Пенни решила повысить воровскую квалификацию. Организаторы собирались привезти много всякой всячины, среди которой были и драгоценности, принадлежавшие семье короля Генриха Беспробудного. На выставке в Тауэре должны были выставить алмаз, в который его величество по утру смотрелся, как в зеркало, пытаясь припомнить, что вчера было. Кроме того, посетителям представится возможность взглянуть на корону монарха.



На выставке планировалось разместить драгоценности супруги Генриха Беспробудного: тиару и серьги с огромными изумрудами. Ну и, конечно, множество других вещей, которые можно хорошо продать. Честно говоря, любая из драгоценностей королевской семьи могла обеспечить Пенни безбедную жизнь. А, значит, попытать счастья определенно стоило!



В первый же день выставки «Робин Гуд» пришла взглянуть на экспонаты – организаторы не соврали, королевские цацки были на месте! Да и без них тут было полно всего самого ценного. Пенни внимательно изучила музей, расположение камер, постов охраны и прочие нюансы. Конечно, дурни в шляпах вряд ли представляли угрозу для ловкой дамы, равно как и декоративные копья, которыми их вооружили для антуража, однако настоящая воровка должна знать все тонкости. В противном случае она может уехать отдыхать за счет правительства старой доброй Англии лет так на пять, а то и больше.



«Срисовав» необходимые детали, Пенни отправилась домой. Она решила провернуть маленькое ограбление на следующую ночь, потому что тянуть кота за бубенцы было не в ее привычке.



Ночью она пробралась по стене башни. Как же она благодарила покойного дядю, который среди прочих инструментов оставил хорошую «кошку»! Взобравшись по стене Тауэра, Пенни оказалась на смотровой площадке. Пара бульдогов почуяли неладное и направились в ее сторону, осторожно принюхиваясь. Конечно, ночная гостья музея была готова к такому повороту событий – она угостила собак колбасой со снотворным, и четвероногая охрана уже через минуту посапывала, лежа кверху лапами.



Обойти двуногих оказалось намного проще – добрая половина из них спали без задних ног. Пенни быстро нашла драгоценности. Оставалось лишь взять добычу, а потом спокойно уйти. Собственно, она так и сделала – чего усложнять?



Правда, внизу у стены Тауэра ее ждала полицейская машина! Стражи порядка заметили свисающую вниз веревку и решили подождать, чтобы воришка сам пришел к ним в руки вместе с новыми званиями, которые полагаются за поимку дерзкого преступника.



Пенни бросилась наутек! К счастью, она оказалась намного проворнее полиции. Слуги закона прыгнули в машину и поехали за ней, но девушка свернула в подворотню, оставив преследователей с носом. Полицейские не смогли ее догнать, да и опознать воровку тоже не получилось... в общем, все крупно облажались. Стражи порядка и организаторы решили замять пропажу, чтобы потом не пришлось объяснять прессе, как это произошло и почему мы все такие дураки.