Сюжет The Eternal Widow

Графиня Аделина очень тяжело переживала смерть мужа. Она даже подумать не могла, что судьба уготовит ей долю молодой вдовы! В надежде оживить супруга отчаявшаяся графиня решила прибегнуть к черной магии. Разумеется, в библиотеке замка, который теперь стал ее полноправной собственностью, хранились книги, посвященные колдовству.

Аделина с головой погрузилась в мир магии. Пытаясь воскресить покойного супруга, она пропадала в подвале целыми днями, колдуя над гробом, из которого доносился запах разлагающегося трупа. Впрочем, это ее нисколечко не останавливало.

Однажды ночью Аделина, произнося очередное заклинание, ошиблась. И немудрено – ей давно надо было выспаться, а не читать формулы, написанные некромантами! Графиня упала без чувств, а когда очнулась, обнаружила у себя огромные клыки. А еще ей очень хотелось крови...

Неведомым образом Аделина стала вампиром-полукровкой – она могла находиться под лучами солнечного света, правда, без видимого удовольствия, поскольку лучи дневного светила все равно травмировали ее бледную кожу. Конечно, графиня расстроилась. А когда до нее, наконец, дошло, что тело покойного супруга давно превратилось в гнилой труп и воскрешать уже просто нечего, она окончательно пала духом. И загрызла первого попавшегося слугу, чтобы залить горе свежей кровью.

Погоревав, безутешная вдова собралась замуж. Узнав об этом, хозяин соседнего графства сосватал ей своего сына Клайва. Свадьбу сыграли, как полагается, и у Аделины появился новый муж. Но не прошло и года, как новоявленный граф трагически погиб, упав с лошади. Он так сильно разбил себе голову, что его пришлось хоронить в закрытом гробу.

Аделина снова принялась за поиски мужа. На этот раз к ней посватался барон Вильгельм, который был не прочь прибрать к рукам графство одинокой вдовы. Он стал законным супругом Аделины, но не прошло и года, как совсем случайно отравился ядом в алхимической лаборатории. Говорят, его тело обглодали крысы, поэтому гроб на похоронах решили не открывать, чтобы не осквернять аристократический образ.

Аделина выходила замуж еще два раза – за благородного сэра Роберта и за герцога Ричарда. Оба трагически погибли менее чем через год после венчания. Когда его высочество герцог умер, Аделину стали называть вечной вдовой. Естественно, за глаза.

Между тем слуги все чаще перешептывались о странных вещах, происходивших в замке. Одни видели покойных мужей графини, которые разгуливали по пустым залам. Другие чувствовали, будто бы ночью кто-то приходит к ним и кусает в шею, а наутро находили у себя едва заметные следы, словно оставшиеся от чьих-то зубов.

Слуги потихоньку сбегали из замка, который в народе называли проклятым. Вскоре в обители графине почти никого не осталось, кроме пары дворецких, Аделины и ее покойных мужей. Впрочем, это не помешало вечной вдове еще раз попытаться выйти замуж, правда, на этот раз охотников стать ее супругом пока не нашлось...

Крестьяне, живущие в окрестностях замка, мечтают, чтобы пришел герой, который бы упокоил Аделину со всеми ее мужьями. К тому же смельчак сможет забрать себе все золото, хранящееся в замке. Сделайте доброе дело ради этих несчастных людей и помогите вечной вдове навсегда отправиться в мир иной!