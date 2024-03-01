Сюжет Fortune Rabbit

Приближался праздник Золотой Морковки! Кролик Тон Фу бегал по магазинам в поисках подарков для родни. Казалось, за прошлые годы он преподнес любимым все, что можно. С каждым новым праздником отыскивать подходящие подарки было все труднее... Тон Фу оббегал полгорода, однако так и не нашел, чем порадовать родню на этот раз.

Кроме того, кролику сегодня хронически не везло! Утром, когда он вышел из дома, мимо пронеслась машина, да прямо по лужам, и обрызгала его с ног до головы. Пришлось возвращаться и надевать чистую одежду...

Позже, у магазина всякой всячины, ему повстречался здоровенный пьяница, потребовавший у Тон Фу пятьдесят юаней в честь праздника. Разумеется, наш герой послал любителя выпивки туда, куда Конфуций телят не гонял. Вот здоровенный пьяница и угостил кролика хорошей затрещиной...

Когда Тон Фу заглянул в забегаловку, чтобы перекусить, его обсчитали. Кто знает, проморгал ли кассир, или действительно решил заработать чуть больше положенного – в любом случае кролик не досчитался десяти юаней! Разумеется, раздосадованный клиент захотел восстановить справедливость, однако хозяин заведения тут же крикнул вышибалу, и Тон Фу вылетел на улицу.

В одном из магазинов кролик нашел интересную статуэтку, которая могла бы понравиться его матушке. Увы, последний сувенир достался другому покупателю, стоявшему в очереди перед ним. Эх, был бы Тон Фу немного расторопнее, и успел бы! Но опять проклятое невезение испортило всю малину...

Кролик вернулся домой, потратив уйму времени зря. Вдруг его осенило: одна из главных вещей в жизни – удача! Без улыбающейся Фортуны самые благие начинания обречены на провал.

Тон Фу решил подарить близким магические вещицы, которые приносят удачу. На следующий день он снова отправился по магазинам, надеясь на этот раз купить все, что нужно.

Маленькой сестренке кролик купил волшебную морковку. Она обязательно пригодится, тем более, это символ праздника! Брату Тон Фу собирался подарить петарды. Все мальчишки в восторге от пиротехники, а если она еще и благословлена морковным богом, то ее взрывы прогонят темных духов, приносящих неудачи!

Старшей сестре Тон Фу купил золотые монеты, на которых был изображен символ праздника. Великая морковь определенно поможет ей заработать как можно больше денег и меньше тратить. Потом кролик купил пару кошельков – один для сестры, второй – матушке. Последней он также хотел подарить корзинку маленьких золотых морковок. Надо сказать, это был просто отличный подарок, который можно с удовольствием созерцать или выгодно продать в трудные времена.

Отцу Тон Фу решил преподнести золотого кролика. Искусная работа, созданная настоящим гением ювелирных технологий, поражала своей красотой! Конечно, пришлось потратиться, но, с другой стороны, Тон Фу старший дал младшему гораздо больше...

Кролик купил все подарки. Упаковав их по-праздничному, он отправился в гости к близким, с которыми собирался отметить праздник Золотой Морковки.

Родные обрадовались желанному гостю, позаботившемуся о великолепных подарках! Ну и день Золотой Морковки, честно говоря, удался на славу. Теперь родственникам Тон Фу будет сопутствовать удача во всех начинаниях. Возможно, вам тоже повезет!