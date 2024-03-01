Сюжет Hot Slot: 777 coins Extremely Light

Вилли работал на стройке много лет и был хорошим мастером. Правда, даже такие профи могут допускать разные оплошности, например, пойти на строительную площадку без каски. Однажды Вилли так и сделал. Ну и что вы думаете? Правильно, кирпич упал ему прямо на голову!

К счастью, Вилли остался жив. Врачи говорили, что это чудо и черепушка у парня – просто броня! А родственники, наоборот, вздыхали и расстраивались, хотя надо бы радоваться... Вилли никак не мог понять, с чего вдруг среди близких царит такой лютый пессимизм. Ну, правильно, ему же не сказали, что теперь он станет натуральным идиотом, в отличие от родных, которых эскулапы обнадеживать не стали – просто выпалили весь диагноз, как есть, а там уж сами разбирайтесь, как говорится, медицина бессильна и вообще я здесь до шести вечера...

Вскоре Вилли выписали. Он все никак не мог понять, почему его считают идиотом! Казалось, все обошлось хорошо. Правда, Вилли выплатили страховку и сказали, что на работу можно больше не приходить. Ну так он всю жизнь мечтал иметь кучу бабла, ничего не делая!

Вилли стал больше размышлять. Иногда он думал очень долго, но это же ничего – всякие там Ницше с Декартами и прочими Сенеками вообще шевелили мозгами до самой смерти, многие десятилетия подряд! И кто посмеет назвать их идиотами? Вот, то-то же!

Некоторые мысли появлялись в голове Вилли постоянно. Может быть, это и были те самые навязчивые идеи, о которых говорили мозгоправы? Да, хотя какая разница! В любом случае Вилли действительно верил в то, что фрукты и ягоды можно превращать в золото.

Однажды ему приснился сон, в котором он шел по кроваво-красной пустыне, наполненной солнечным светом, и собирал дары сада, висевшие прямо в воздухе. Там ему повстречался джин – волшебный дух показал Вилли ритуал на каменном алтаре! Он забрал у него фрукты и превратил в золотые монеты!

Вилли потянулся за деньгами, но джин прибрал их себе. Рассмеявшись, дух исчез, растворившись, словно туман под лучами солнца. Через мгновение Вилли проснулся – его разбудил кто-то из родных, державший в руках целую горсть таблеток. Врачи говорили, что они помогают затормозить болезнь, но все же знают – эскулапы постоянно врут, лишь бы не вылететь с теплых местечек в своих чертовых больничках!

Вилли помнил ритуал, увиденный во сне. Он взял из холодильника все фрукты и ягоды, которые там хранились, и пошел на улицу. Найти каменный алтарь в большом городе оказалось непросто... впрочем, Вилли решил, что сойдет и тротуар! Он разложил фрукты и начал колдовать, читая магические заклинания, пока родные не забрали его домой. Испортили весь ритуал, вот же идиоты...

Но Вилли не отчаивался. Ночью, когда все легли спать, он вышел из дома, захватив с собой фрукты. Безлюдная улица подходила для колдовства просто идеально! Вилли разложил все, что взял с собой и начал ритуал...

Утром родные увидели грязные следы ботинок по всему дому и сразу побежали проверять болезного «колдуна». Какого же было их удивление, когда они увидели Вилли спящим в куче золотых монет! А сам виновник всеобщего беспокойства храпел, пуская слюни на подушку, и улыбался, словно говоря, мол, ну-ка, кто тут из нас идиот?!