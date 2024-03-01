Сюжет Wilds from Crypt

Гоун жил возле кладбища потому что ему, как и любому другому некроманту, чрезвычайно нравилось спокойствие, тишина и ненавязчивый запах разложения. Конечно, большинство людей ничего не почувствуют, шагая по тропинкам среди могил, но это лишь потому, что их энергетика не настроена так, как нужно для продуктивной работы с мертвецами.

Гоун занимался некромантией много лет, однако тщательно контролировал свое увлечение трупами, предотвращая внештатные ситуации. Мертвецами он пользовался исключительно в благих целях! Скелет покойной Мэри прибирался в его доме и готовил, зобми Мозес трудился во дворе, а вампир с длинным труднопроизносимым именем заменял по ночам сторожевую собаку. По мере необходимости Гоун поднимал и других мертвецов, но потом укладывал обратно в могилы покоиться с миром.

Шли годы, некромант старел – он стал хуже видеть, и руки были уже не те, что раньше. Во время одного из своих экспериментов гений труповедения собирал ингредиенты для эликсира оживления мертвых. Наконец все было готово – в одной руке Гоун держал книгу, в другой – сосуд с клубящейся жидкостью темного цвета. Оставалось только прочитать заклинание...

Произнося последний стих, некромант вдруг понял, что положил в сосуд два уха летучей мыши, вместо одного, и насыпал лишнюю щепотку земли с могилы злобного убийцы! Еще бы, и память уже не та, и руки... вздрогнув от осознания возможных последствий, Гоун выронил эликсир. Стеклянный сосуд упал на могильную плиту и разбился вдребезги. Кладбищенская земля мгновенно впитала магическое зелье, и началось...

Из-за лишних ингредиентов эликсир оказался намного сильнее обычного! Мертвецы один за другим поднимались из могил, рыча и хрипя. Гоун мог бы сдерживать одного, может, двоих-троих, но что делать, когда ожило несколько десятков покойников?! Старик хотел было убежать, да куда там! Мертвецы схватили его и хорошенько закусили человечиной, сожрав даже кости.

Магия эликсира, который поглотила земля, пробудила обитателей склепа. Говорят, они были страшным злодеями! Вся семейка пробудилась и выбралась на свет божий.

Первым делом злодеи направились в дом, принадлежавший съеденному Гоуну. За годы одинокой жизни среди покойников, тот скопил немало золота, которое семейка перенесла в склеп вместе с книгами и другими магическими вещицами, без которых занятия некромантией превратятся в бессмысленный вандализм и надругательство.

Нежить полностью захватила кладбище, превратив деревенский погост в самый настоящий город мертвых. Местным жителям пришлось искать другое место для упокоения односельчан – кто отважится сунуться в мир зловещих мертвецов?!

Впрочем, смельчаки все же находились. Некоторые отчаянные головы мечтали прибрать золотишко Гоуна, которое ожившие злодеи унесли к себе в склеп. Днем, когда на кладбище никого нет, кроме призрака некроманта, заварившего эту кашу, отважные искатели легкой наживы пытались пробраться в обитель злобной семейки, однако ни один не вернулся назад.

Возможно, вы тоже хотите разбогатеть? Тогда вперед, испытайте удачу! Но помните, если что-то пойдет не так, то вы присоединитесь к остальной кладбищенской братии! Хотя, кто-то готов и на это ради бессмертия...