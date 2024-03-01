Flaming Wild 27
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Обзор Flaming Wild 27

Количество линий
Количество линий: 27
RTP
RTP: 95.07%
Max Win
Max Win: X864
Бонус
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Сюжет Flaming Wild 27

В аду всегда было много еды! Можно сказать, она никогда не заканчивалась. Еще бы, каждый день тысячи новых грешников попадали в преисподнюю на вечные муки. Любой обитатель ада мог скушать первого попавшегося, кроме наложниц дьявола, которых трогать категорически запрещалось. Еды в царстве огня и пепла было просто завались, но это однообразие порядком утомило рогатых. Шутка ли, просидеть на мясной диете тысячи земных лет!

Однажды дьявол собрал приближенных и сообщил им, что с кулинарным однообразием нужно что-то делать! Он сокрушался, мол, в раю кругом щербет, молочные реки, амброзия и прочие сласти, а у нас тут только мясо плачущее, да трясущееся от страха. И это хорошо, если тушу не нужно отмывать от экскрементов... ну в общем отвратительно все с едой в аду – это факт, который вряд ли кто-то попытается опровергнуть!

Черти, демоны и бесы закивали, дескать, повелитель прав, как ни крути. И вот дьявол предложил брать пример хотя бы со смертных. Тысячи жителей ада полетели в мир людей, чтобы ознакомиться с их достижениями в кулинарии. Собрав миллионы рецептов, они вернулись и предъявили найденное дьяволу. Владыка ада заставил бесов превратиться в поваров, которым предстояло все это приготовить...

Мясные блюда дьявол отверг сразу! Рыба ему откровенно не понравилась – очень отдаленное напоминает грешников, только очень пресных и совершенно безвкусных. В общем, нет смысла кушать то, что хуже той еды, которой в аду и так хватит на десять миллионов лет.

Овощные блюда вызывали у дьявола рвотный рефлекс. Он и раньше подозревал, что это просто отвратительная еда, а теперь окончательно убедился в правильности собственных предположений. Хотя некоторые салаты показались повелителю зла довольно сносными, например, оливье и цезарь – очень даже ничего!

Каши у дьявола вызывали настолько жуткое омерзение, что он повелел кормить ими грешников. Всех, кроме «зожников», которым запретил давать что-либо, кроме фаст-фуда – владыка преисподней был в курсе о том, как сильно они любят эту отвратительную еду и не собирался делать их пребывание в аду хоть чуточку слаще.

Конфеты, мармелад и прочие кондитерские изыски дьяволу определенно понравились, правда, он не мог есть их в больших количествах: после них сильно болели зубы и слипалось в одном месте. А из-за запора у повелителя грешники, заседавшие при жизни в аппарате правительства, оставались без завтрака.

И вот дьявол попробовал печеные яблоки... простейшее блюдо произвело на него неизгладимое впечатление! Разумеется, положительное. Владыка ада сожрал огромную бочку этого лакомства, похрюкивая от удовольствия.

Дьявол потребовал приготовить на углях и другие фрукты, а потом еще и отдал то же самое распоряжение о ягодах. Повелителю и его поданным очень понравились оригинальные блюда. Так в аду появились целые поля ягод и фруктов, выращиваемых специально для «местных».

Мясная диета, которую приходилось соблюдать всем, начиная от самого дьявола и заканчивая младшим бесом, стала разнообразнее. Теперь печеные фрукты и ягоды всегда подавали в качестве гарнира к основному блюду.

Бесы пекут еду 27 часов в сутки. Вы же знаете, что в аду время идет не совсем так, как в мире людей? А, откуда! Ну ничего, придет и ваш час, отойдете в мир иной и узнаете. Может быть, вам даже повезет поработать на бескрайних полях.

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