Garage
Видеообзор
DEMO

Обзор Garage

Количество линий
Количество линий: 9
RTP
RTP: 94%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Garage

Никто уже и не помнил, как там его звали. Все просто говорили механик, мол, у меня с машиной то-то и то-то. Он кивал головой в ответ и называл день, когда можно забрать авто. Все прекрасно знали, что механик этот – мастер от бога, который быстро отремонтирует любую машину. Клиенты стекались к нему со всего района.

Когда у мастера не было работы, а такое иногда случалось, он просто сидел у гаража и пил. Никто и не думал упрекать его в пристрастии к бутылочке! Все знали, что механик отлично делает свою работу даже будучи «подшофе». Ни один человек не сомневался в его профессионализме! Даже ленивый кот, который лежал рядом и тихонечко мурлыкал, когда механик наливал немного пойла в консервную банку и протягивал зверюге.

Небольшой, но очень известный автосервис, который все называли «Гараж», стал легендой района. Сюда приезжали владельцы самых разных автомобилей – бюджетных рабочих лошадок, премиальных моделей и пр. Здесь не было разве что грузовиков, ну да там своя особая специфика – это машины, к которым нужен особый подход.

Однажды в «Гараж» заехал бьюик! Самый настоящий, привезенный откуда-то из зарубежных далей. Слава о механике, который с автомобилями на «ты», разлетелась по всему городу. И вот молва о нем дошла до самых состоятельных жителей. Фамилия владельца бьюика слишком известна, чтобы ее называть, да и вообще обойдем его личность стороной, иначе кто знает, чем нам аукнется длинный язык...

Механик осмотрел раритетный автомобиль и быстро нашел проблему. Он пообещал сделать все до послезавтра. Владелец, согласно кивнув, выдал мастеру солидный аванс и исчез. Признаться, механик очень обрадовался такому клиенту! Господин этот денег не считал, а значит на нем можно будет сделать выручку за полмесяца, если не больше!

Ближе к вечеру хозяин автосервиса засобирался домой. Он закрыл «Гараж» на несколько замков и отправился в питейное заведение пропустить пару стаканчиков. А может и поболее – денег-то у него с собой было просто до неприличия много...

В заведении механик встретил приятелей. Иными словами, в этот вечер сам бог велел напиться до полосатых чертей, которые могут заглянуть на праздник, если количество алкоголя в крови превысит мыслимые пределы. В общем, гений авторемонта вернулся домой глубокой ночью.

Несмотря на хорошую гулянку накануне, механик пришел в «Гараж» к началу рабочего дня. Правда, он не смог открыть двери – тут внезапно выяснилось, что он потерял ключ!

Расстроенный владелец самого лучшего автосервиса схватился за голову! И тут кот, который всегда лежал рядом у входа, протянул ему тот самый ключ, висевший на одном из котей, торчавших из пушистой лапы. Зверюга знала, какой аванс вчера получил механик и догадывалась, что он непременно потеряет ключи, поэтому предусмотрительно забрала их еще вчера.

Хозяин «Гаража» был готов расцеловать кота, хотя тот и не дался, выскочив из его объятий с криком «мя-я-у!» – уж больно от механика разило перегаром. Впрочем, это не страшно. Главное, теперь он сможет вовремя починить бьюик, и его репутация не пострадает! Ну и, разумеется, вторую часть своего гонорара механик тоже получит. Теперь, наверное, сам ключи коту отдаст, если что...

Провайдер
Igrosoft
Igrosoft
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches