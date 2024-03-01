Сюжет Megacity

Наступил 2341 год. Наконец-то завершилось строительство «Мегасити» – одного из крупнейших городов планеты! Большую часть мегаполиса занимают казино. Да что там, практически весь город буквально усеян игорными домами все мастей! Тут есть и премиальные клубы, и заведения эконом-класса, в которых может сделать ставку даже последний бродяга. Конечно, представители касты маргиналов возмущены тем, что в казино не принимают еду, бутылки и прочие «сверхполезные» вещи, но таков порядок: хочешь сыграть – имей при себе хотя бы цент, а свой сэндвич с душком ешь сам...

Казино «Мегасити» предлагают посетителям невероятно большой выбор развлечений. Неважно, что вы любите: кости, рулетку, карты, слоты, тотализаторы – в любом местном заведении обязательно найдется то самое развлечение, которое подарит вам бурю эмоций! Ну и деньги, конечно, если повезет.

Обслуживание в казино – просто на высшем уровне! Красивые девушки предлагают гостям напитки, сигары и прочие разные угощения, которые помогают сконцентрироваться на игре. Крупье прекрасно знают свое дела, да и охрана не спит, обеспечивая безопасность гостей 24 часа в сутки.

В местных казино часто проводятся турниры. В большинстве из них могут участвовать все желающие. Конечно, есть специальные турниры и для VIP-персон, но, если вы не можете поставить на спин пару островов, то, пожалуй, о таких развлечениях вам пока не стоит думать. Впрочем, других турниров предостаточно – выбирайте любой и пусть вам повезет!

Иногда казино дарят гостям очень щедрые призы, например, алмазы, размером с кулак, которые стоят целое состояние! Собственно, в 2341 году драгоценные камни по-прежнему являются эквивалентом самых разных ценностей, который высоко котируется в любом уголке мира, кроме, может быть, Антарктиды, Северного полюса и какой-нибудь папуасской деревушки в Новой Гвинее, где люди до сих пор пользуются 3G.

А если вы хотите разбогатеть, обокрав казино, то лучше сразу оставьте безумную затею! Безопасность здесь что надо. И неважно, что это не премиальное, а, например, социальное казино, в котором ставки начинаются от одного цента! Вас и ваших подельников схватят еще до того, как вы добежите до середины зала. Ну а дальше события будут развиваться по законам «Мегасити», и ждет всю компанию срок лет на двадцать. Возможно, лучше попросить леди Удачу быть к вам более благосклонной, а потом пойти в любое казино и сыграть? Кто его знает, может быть, вы уйдете с полными карманами бриллиантов!

Приезжая в «Мегасити», первым делом поменяйте деньги на фишки. Наличные здесь не используются! Хотя банковские карты еще в ходу. Тем не менее, фишки принимают везде, включая немногочисленные магазины и отели, которых в городе предостаточно. Гостиницы здесь, что надо! Кстати, помимо люксовых, есть и вполне обычные трехзвездочные и двухзвездочные отели. Для любителей маргинальной жизни имеются хостелы из коробок, построенные в канализации, но, конечно, такое жилье, мягко говоря, не для всех.

В «Мегасити» рады каждому гостю. Если вы хотите хорошенько развлечься, насладиться острыми ощущениями и хорошо заработать, то вам определенно стоит заглянуть в этот город. Вы можете отправиться в «Мегасити» прямо сейчас!