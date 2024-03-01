Обзор Book of Fairytale Beauties
Сюжет Book of Fairytale Beauties
Исправительный пансион матушки Гусыни был известен как одно из самых лучших учреждений для исправления бессовестных девок! Однажды туда попали четыре красавицы: Белоснежка, Красная шапочка, Алиса и Русалочка. Конечно, родители не просто так доверили своих дочек матушке Гусыне – каждая из них умудрилась отличиться настолько, что исправление в домашних условиях казалось просто невозможным!
Алиса злоупотребляла галлюциногенными грибами, с помощью которых частенько путешествовала в Страну чудес. Белоснежка сожительствовала с семью бородатыми карликами, несмотря на свой юный возраст. Проживавшие с ней мужчины едва не попали под статью, но, к счастью для них, родители юной нимфы захотели избежать огласки. Красная шапочка занималась черт знает чем с волком, объясняя совершенно больной поступок сильной любовью к животным. Русалочка – так вообще связалась с нелегальным пластическим хирургом, который сделал ей ноги, и все ради какого-то принца… короче говоря, там была совсем темная история!
Бесстыдницы содержались в ежовых рукавицах! В исправительном пансионе действовали определенные правила, за нарушение которых можно было угодить в подвал. Матушка Гусыня сажала непослушных красавиц в сырую темную камеру на несколько часов. Все это время мимо особо строптивой девчонки носились мыши и крысы, которые, попискивая, интересовались, когда та, наконец, помрет и превратится в еду.
Первое время воспитанницы постоянно выражали крайнее недовольство и пытались сбежать. Посидев в подвале по несколько раз, получив по шее и выслушав три вагона нравоучений, девушки немного присмирели. Матушка Гусыня, увидев определенный прогресс в воспитании, решила дать четырем принцессам магическую книгу, чтобы им жилось веселее хоть самую малость.
Гостьи начали изучать волшебство, надеясь, что оно поможет им сбежать. Впрочем, матушка Гусыня была старой и злобной старухой, но отнюдь не глупой! Заклинания в книге оказались абсолютно безобидными…
Потихонечку перевоспитывающиеся девчонки научились делать себе макияж, щелкнув пальцами, убирались в комнате буквально по мановению волшебной палочки и готовили завтрак, произнеся пару магических фраз. Кроме того, в книге было полно любовных историй, правда, из-за жестких возрастных ограничений они были полностью лишены пикантных подробностей и казались пресными.
И вот, на семьсот второй странице Алиса отыскала заклинание, которое повышало удачу в тысячу раз! То ли формула оказалась очень сложной, то ли у нашей красавицы мозги окончательно превратились в губку из-за злоупотребления «веселыми» грибами, кто его знает – в любом случае она учила два абзаца целый вечер.
Наконец, Алиса смогла произнести длинное заклинание! И уже через пять минут ей повезло найти под кроватью поганку, которую она незамедлительно съела. Когда остальные вернулись с прогулки, они увидели счастливую Алису, находившуюся в прострации. Воротившись в нашу реальность, любительница грибов рассказала подругам, какое интересное заклинание отыскала в книге матушки Гусыни. Нетрудно догадаться, что все девчонки тут же начали зубрить волшебные слова…
Наверняка вы тоже хотите, чтобы Фортуна всегда поворачивалась к вам лицом! Тогда найдите книгу четырех красавиц и выучите заклинание чертовского везения!