Сюжет Book of Fairytale Beauties

Исправительный пансион матушки Гусыни был известен как одно из самых лучших учреждений для исправления бессовестных девок! Однажды туда попали четыре красавицы: Белоснежка, Красная шапочка, Алиса и Русалочка. Конечно, родители не просто так доверили своих дочек матушке Гусыне – каждая из них умудрилась отличиться настолько, что исправление в домашних условиях казалось просто невозможным!

Алиса злоупотребляла галлюциногенными грибами, с помощью которых частенько путешествовала в Страну чудес. Белоснежка сожительствовала с семью бородатыми карликами, несмотря на свой юный возраст. Проживавшие с ней мужчины едва не попали под статью, но, к счастью для них, родители юной нимфы захотели избежать огласки. Красная шапочка занималась черт знает чем с волком, объясняя совершенно больной поступок сильной любовью к животным. Русалочка – так вообще связалась с нелегальным пластическим хирургом, который сделал ей ноги, и все ради какого-то принца… короче говоря, там была совсем темная история!

Бесстыдницы содержались в ежовых рукавицах! В исправительном пансионе действовали определенные правила, за нарушение которых можно было угодить в подвал. Матушка Гусыня сажала непослушных красавиц в сырую темную камеру на несколько часов. Все это время мимо особо строптивой девчонки носились мыши и крысы, которые, попискивая, интересовались, когда та, наконец, помрет и превратится в еду.

Первое время воспитанницы постоянно выражали крайнее недовольство и пытались сбежать. Посидев в подвале по несколько раз, получив по шее и выслушав три вагона нравоучений, девушки немного присмирели. Матушка Гусыня, увидев определенный прогресс в воспитании, решила дать четырем принцессам магическую книгу, чтобы им жилось веселее хоть самую малость.

Гостьи начали изучать волшебство, надеясь, что оно поможет им сбежать. Впрочем, матушка Гусыня была старой и злобной старухой, но отнюдь не глупой! Заклинания в книге оказались абсолютно безобидными…

Потихонечку перевоспитывающиеся девчонки научились делать себе макияж, щелкнув пальцами, убирались в комнате буквально по мановению волшебной палочки и готовили завтрак, произнеся пару магических фраз. Кроме того, в книге было полно любовных историй, правда, из-за жестких возрастных ограничений они были полностью лишены пикантных подробностей и казались пресными.

И вот, на семьсот второй странице Алиса отыскала заклинание, которое повышало удачу в тысячу раз! То ли формула оказалась очень сложной, то ли у нашей красавицы мозги окончательно превратились в губку из-за злоупотребления «веселыми» грибами, кто его знает – в любом случае она учила два абзаца целый вечер.

Наконец, Алиса смогла произнести длинное заклинание! И уже через пять минут ей повезло найти под кроватью поганку, которую она незамедлительно съела. Когда остальные вернулись с прогулки, они увидели счастливую Алису, находившуюся в прострации. Воротившись в нашу реальность, любительница грибов рассказала подругам, какое интересное заклинание отыскала в книге матушки Гусыни. Нетрудно догадаться, что все девчонки тут же начали зубрить волшебные слова…

Наверняка вы тоже хотите, чтобы Фортуна всегда поворачивалась к вам лицом! Тогда найдите книгу четырех красавиц и выучите заклинание чертовского везения!