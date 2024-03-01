Сюжет Piggy Bank

Посреди центральной площади славного города Дыровилля возвышается огромное здание главного коммерческого банка. Говорят, именно здесь коррумпированные муниципальные чиновники хранят свои денежки, впрочем, мы же не налоговая полиция и не собираемся выяснять, кто белый и пушистый, а кого на березу в петле! Нас гораздо больше интересует неприметный мужчина, который только что вышел из банка – это Джимми, опытный вор, замышляющий дерзкое ограбление. Разумеется, его целью был главный коммерческий банк.

Вчера в хранилище доставили легендарную свинью-копилку, принадлежавшую какому-то там королю. Говорят, что это едва ли не первое в мире подобное изделие! А Джимми просто обожал свиней, в которых принято засовывать денежку, прямо как в трусики какой-нибудь стриптизерши, правда, из розовой жизнерадостной хрюшеньки ее всегда можно было достать обратно, чего нельзя сказать о бумажках, исчезающих в символических трусах бесстыжих девок.

Итак, Джимми еще раз прокрутил в голове нехитрый план и отправился домой, собираясь дождаться ночи. Если бы он только знал о том, что за ним следят...

Ночью неуловимый грабитель проник в банк через крышу. Охрана, конечно, спала, пуская слюни на униформу. Некоторые сотрудники местной службы безопасности открывали глаза время от времени, чтобы посмотреть, все ли в порядке, после чего благополучно засыпали снова. Ну, кто бы мог подумать, что у дерзкого грабителя может хватить наглости забраться в «святая святых» главного коммерческого банка!

Тем не менее, это произошло – Джимми успешно проник в хранилище, обойдя спящую охрану и сигнализацию. Ему не составило труда найти великолепную свинью-копилку посреди гор золота, сейфов и стеллажей, забитых купюрами. Да разве все это могло сравниться с ней?! Схватив свинью-копилку, он уже было собрался покинуть банк, как вдруг из кучи золотых монет выскочил полицейский!

Страж порядка навел пистолет на оторопевшего грабителя, который поднял руки и уронил копилку на ворох стодолларовых купюр. Полицейский отвлекся всего на мгновение, но этой секунды Джимми хватило, чтобы подобрать кирпич и запустить слуге закона прямо в лоб! Очень кстати в хранилище банка оказался кирпич, наверняка, весьма нужная вещь, наверное, им дверь подпирают, когда деньги заносят...

Джимми схватил свинью-копилку и пистолет, а потом спешно покинул хранилище, пока коп отдыхал, лежа на полу. Разумеется, он не стал стрелять в бездыханного полицейского! Джимми был честным вором и решил не брать грех на душу, тем более, за убитого полицейского его будут искать всю оставшуюся жизнь – это знает даже ребенок.

Ускользнув от слуги правосудия, наш друг преспокойно добрался в свое логово. Он спустился в подвал и добавил к своей коллекции еще одну свинью-копилку, которых здесь стояло несколько тысяч! Розовые поросята занимали десятки полок! И вот хозяин этого странного места добавил еще одну хрюшку, которую теперь будет протирать от пыли раз в неделю вместе с остальными копилками, смотреть на нее и радоваться своей добыче. Безусловно, у Джимми о нем очень странные представления о жизни, но они никак не помешают вам разбогатеть, если удача сегодня будет на вашей стороне. Попробуйте раздобыть легендарную свинью-копилку прямо сейчас и пусть вам повезет!