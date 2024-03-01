Сюжет Pirate Chest: Hold and Win

Черная борода стоял у борта и смотрел в позорную трубу, моля про себя морских богов, чтобы те послали навстречу торговый корабль, набитый золотом и разными товарами. Вместо богатой шхуны он увидел только бутылку, которая одиноко дрейфовала в океане.

Капитан приказал юнге поскорее достать ее. Команда спустила шлюпку на воду и менее чем через четверть часа матросы передали капитану бутылку, в которой лежал кусок пергамента. К счастью, человек, написавший его, позаботился о хорошей пробке – иначе морская соль не оставила бы от послания ни следа.

Черная борода развернул пергамент, ожидая увидеть просьбу о помощи от какого-нибудь несчастного, которого судьба забросила на необитаемый остров. Старый пират ошибся – это была карта! Судя по каракулям на оборотной стороне пергамента, неизвестный флибустьер закопал клад, который копил целую жизнь.

Черная борода решил присвоить сокровище себе. Тем более, тот пират или умер или... да морской черт разберет, что с ним там случилось! А может он просто перепутал тару по пьяни и выбросил за борт не ту бутылку. В любом случае злодейка-судьба дала Черной бороде редкий шанс разбогатеть, ничего не делая, а значит, грешно отвергать такой подарок!

Капитан вернулся к себе в каюту спросить совета у своих «помощников»: обезьяны и говорящего попугая, который при виде хозяина заорал что-то про тысячу чертей и портовую шлюху! Мартышка тоже радостно запрыгала, строя гримасы. Это был хороший знак – Черная борода окончательна утвердился в намерении отправиться на поиски клада!

Капитан сверился с картой и компасом. По всей видимости, неизвестный пират зарыл сундук в бухте Попутного ветра, до которой можно добраться за три дня. Черная борода отдал команду «Полный вперед» и корабль поплыл. Погода стояла отличная, а ветер словно подгонял пиратскую шхуну к счастливой жизни, поэтому на дорогу ушло менее двух дней. Поздно вечером корабль встал на якорь.

Черная борода сошел на берег вместе с первым помощником и боцманом. Разглядывая карту, капитан вел остальных к сокровищам. Наконец, он нашел то место, которое было отмечено красной меткой. Черная борода приказал остальным копать, а сам стоял и нетерпеливо ждал, потирая руки.

Наконец лопата боцмана звякнула о сундук. Пираты извлекли находку и сбили замок с крышки парой тяжелых ударов. В сундуке лежали драгоценные камни и золото. Эх, сколько же его хозяин ограбил кораблей, раз ему удалось скопить так много бриллиантов!

Радостные пираты поспешили обратно на борт. Только они хотели сесть в шлюпку, как раздался громкий рев и из воды вылез гигантский спрут! Команда начала палить по нему из пушек, но ядра были зловещему монстру как мертвому припарки. Чудовище разбило корабль в щепки и с громким ревом погрузилось на дно...

Капитан и его помощники, стоявшие на берегу, не сразу оправились от увиденного. Черная борода, лишившись корабля в одночасье, находился в состоянии легкого шока. Придя в себя, пираты решили выбираться с острова и искать баркас попроще, который можно захватить втроем, а потом реквизировать судно побольше и снова заниматься разбоем на море. Главное, проскользнуть мимо огромного чудовища... возможно, вы им поможете!