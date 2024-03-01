Сюжет Crystal Scarabs

Фараон Татикон III был мудрым и рассудительным человеком. Благодаря великому правителю Древний Египет превратился в одну из самых могущественных империй мира! Фараон укрепил страну изнутри и снаружи. Супруга по имени Некурити всячески помогала ему добиваться успеха во всех начинаниях, давая ценные советы. Царица также была известная как очень мудрая женщина. Правда, однажды разум оставил ее...

Амон Ра, видя результаты правления Татикона III, оказался весьма им доволен. Однажды он явился фараону в виде сокола и предложил исполнить любое желание в качестве награды. Татикон III отказался, объяснив отцу всех богов, что у него все есть и ему, как правителю Египта, ничего не нужно, кроме благосклонности высших сил.

Некурити стала тихонько пинать мужа. Конечно, Амон Ра это заметил и решил узнать, чем та недовольна. Некурити попросила исполнить ее желание, раз супругу ничего не нужно. Амон Ра согласился и спросил, чего желает царица? Некурити, сжав кулачки от удовольствия, попросила превратить всех скарабеев в кристальных. Желание показалось Амону Ра очень странным, однако он не стал вдаваться в подробности, а просто пообещал исполнить просьбу, как есть, и улетел.

Дело в том, что Некурити терпеть не могла жуков-навозников, несмотря на их священный статус. Эти насекомые казались царице мерзкими просто до умопомрачения!

На следующий день весь Египет был очень удивлен превращению скарабеев! Жуки больше не скатывали навоз в шарики – они стали маленькими кристальными изваяниями, которые сверкали под лучами солнца.

Ох, как же царица обрадовалась тому, что Амон Ра исполнил ее желание! А между тем ее восторг был напрасным...

С каждым днем навоза становилось все больше. Ослы, мулы и прочие животные – они же не превратились в кристаллы, правда? Тысячи живых созданий по-прежнему «производили» навоз всем известным образом. Только теперь его никто не убирал! Скарабеи, превращенные в кристаллы, оставались неподвижными и попросту не могли исполнять свою священную обязанность.

Вскоре Египет буквально утопал в навозе! Конечно, люди старались убирать его по мере сил, но из-за этого им приходилось оставлять свои дела. В результате лавки торговцев и ремесленников закрылись, пока те убирали навоз с улиц. В какой-то момент и половина дворцовых слуг вооружилась лопатами, чтобы вступить в бой за чистоту и предотвратить наступление полной антисанитарии.

Татикон III вывел супругу на балкон в своих покоях и показал ей, до чего могут довести необдуманные желания. Некурити была несколько удивлена, увидев, как Египет медленно, но верно утопает в навозе.

Пришлось царственным супругам вместе просить прощения у Амона Ра за идиотскую просьбу. Некурити не следовало и говорить о ней, а фараон, как мудрый и рассудительный человек, должен был остановить жену, требующую у отца всех богов откровенную глупость.

К счастью, Амон Ра очень милостив к людям! В покои фараона влетел тот же самый сокол, который ехидно полюбопытствовал, нравятся ли царице хрустальные скарабеи? Разумеется, супруги умоляли его вернуть все как было. Амон Ра согласился, предупредив Некурити, чтобы та больше молчала и слушала супруга, который вполне себе в состоянии думать за двоих.

На следующий день скарабеи вновь превратились в обычных жуков и принялись за работу. Помните, единственное, чего можно желать, не задумываясь о последствия, так это удачи! Пусть вам повезет!