Сюжет Red Hot Riches

Каждые выходные в клубе «Ред Хот Ричес» собирались самые богатые люди планеты, которым стало скучно жить. Такое случается, когда доходы начинают превосходить все мыслимые пределы. Вот и сегодня в клубе собралось пятеро джентльменов, не считая мистера Реда, который устраивал лотерею со ставками в миллиарды долларов.

Первого звали мистер Смит – он занимался бизнесом в индустрии медиа и прославился как любитель одиозных, но безобидных выходок. Наверняка это все из-за той самой скуки! Говорят, что он заказывает себе особую туалетную бумагу, изготовленную из тысячедолларовых купюр – страшно представить, сколько денег сказочный богач может за день просто прос... пустить на ветер и спустить в канализацию.

Другого звали мистер Клайв. Ему принадлежат нефтяные месторождения, приносившие кучу денег. Он купил себе несколько необитаемых островов и заселил их детишками туземцев, которых родители охотно продавали за красивые бусы. Маленькие переселенцы выросли в полном отрыве от цивилизации и встречали мистера Клайва как белого бога, когда тот приезжал отдыхать в свои владения. В одно время ему даже пытались приносить жертвы, но у хозяина островов хватило ума предотвратить кровавый беспредел.

Мистер Бергем занимался добычей алмазов. Иногда он покупал у людей органы – разумеется, все происходило по закону! Стороны заключали взаимовыгодный договор, и у полиции не было никаких претензий к сторонам сделки. Купленные «товары» хранились в особой комнате в особняке мистера Бергема. Почки, глаза, уши, ноги, руки, языки – чего здесь только не было! Шутки ради, хозяин всего этого богатства время от времени писал «продавцам» слезные письма от лица проданных органов, в которых рассказывал о том, как же они скучают по бывшему владельцу!

Мистер Оуэн, работавший в администрации президента, любил нарушать закон. Ну, конечно, не убивая, грабя и насилуя, нет. Он просто садился за руль своего роллс-ройса последней модели и сбивал людей. Или напивался и шел на улицу набить чью-нибудь физиономию. Время от времени мистер Оуэн устраивал и другие акции, в результате которых ненадолго попадал за решетку. Впрочем, дебошир всегда откупался. Оказалось, Фемида не только слепая, но еще и жадная до невозможности!

Мистер Колман – последний из сегодняшних гостей, играл на бирже много лет и, надо сказать, делал это весьма успешно. В свободное время он частенько устраивал шоу, в которых участники выполняли совершенно безумные задания. Конечно, им платили за это большие деньги. Например, в последнем шоу влюбленная парочка сидела за столом в ресторане и ела дохлую собаку, изображая непередаваемое удовольствие. Интересно, сколько они заработали...

Гости клуба «Ред Хот Ричес» развлекались как могли. Хозяин этого заведения, ориентированного исключительно на своих, проводил лотерею, в которой могли принимать участие абсолютно все желающие, располагающие суммой, достаточной хотя бы для одной ставки. Победителя, набравшего максимальное количество очков, ждал главный приз – целое блюдо алмазов с великолепной огранкой! Награда мистера Реда была весьма впечатляющая даже по меркам отъявленных толстосумов. И вот сегодня они снова собрались ради игры. Кстати, вы можете испытать удачу вместе с ними!