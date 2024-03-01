Сюжет Razor Returns

Компания акул терроризировала целую акваторию, поедая дайверов, водолазов, рыбаков и людей, купающихся в море ради собственного удовольствия. Вожаком кошмарной стаи был, конечно же, Бритва. Вместе с ним охотились четверо приятелей – один из его друзей погиб, попытавшись откусить кусочек подводной мины, но ему без труда нашли замену, потому что акул, желающих полакомиться человечиной, в море плавает хоть отбавляй!

Разумеется, двуногие тоже не пальцем деланы и быстро объявили войну подводным охотникам. После того как сам Бритва едва ускользнул от гарпуна, стае пришлось менять тактику – теперь морские хищники действовали очень хитро!

Тигровая акула выслеживала группы безоружных людей, заплывавших подальше от берега, и приводила своих товарищей к обеденному столу. Больше всего на свете хищная стая любила водолазов, исследовавших затонувшие корабли, покоящиеся на большой глубине! Они, как правило, были безоружны и носили тяжелы скафандры, делавшие их неповоротливыми. Водолазы напоминали консервы в железной банке, которые надо было просто аккуратно открыть и с аппетитом скушать! Впрочем, акулы быстро научились обращаться с «жестянками»…

Однажды Бритва заплыл в один такой корабль и перекусил пополам всех людей до того, как те поняли, что происходит. Вожак акульей стаи случайно задел торчащую арматуру и слегка пострадал, правда, рана вскоре затянулась. После этого события в голове Бритвы поселилась интересная мысль – почему бы не использовать ржавый железный хлам с пользой для общего дела?

Акулы умудрились приспособить металлические останки корабля для защиты и нападения. Бритва прицепил железки везде, где только смог, и даже сделал накладки для зубов. Тигровая акула повесила себе на нос самые настоящие шипы, а рыба-молот обзавелась отличной защитой для лба, который был у нее одним из самых уязвимых мест.

Третий хищник в стае людоедов надел на голову котелок, ставший отличной каской, четвертый решил выделиться на фоне собратьев и изловчился привязать фонарь! Конечно, лампа не горела по вполне понятным причинам, зато выглядела очень стильно и обеспечивала какую-никакую защиту черепу, в котором уютно расположился креативный мозг.

Потом Бритва решил сделать ловушки, с помощью которых удастся поймать десятки людей, если повезет – он вместе с остальными акулами перетащил подводные мины, прикрепленные к цепям, и расставил подальше от берега. Хищники надеялись, что кто-нибудь из людей попадется и мечтали, чтобы подорвался целый корабль или хотя бы яхта – если это произойдет, то останется только собрать бултыхающуюся еду и как следует закусить.

Благодаря металлической защите стая больше не боялась гарпуна и снова начала вести себе с предельной наглостью. В городе объявили награду за поимку акул живыми или мертвыми, и еще не известно, какими лучше! Правда, нашлось не так много смельчаков, которые согласились бы рискнуть выйти в море, а то кто его знает, что еще придумают эти твари!

Возможно, вы – один из самых смелых искателей приключений? В таком случае испытайте удачу и попробуйте поймать кровожадных акул! Но помните, больше всего на свете они обожают человечину и съедят зазевавшегося охотника за милую душу!