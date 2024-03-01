Сюжет Leprechaun Legends

Вы слышали легенды о лепреконах, которых можно встретить накануне Дня святого Патрика? Эти карлики готовы подружиться с любым добрым человеком, который пришел к ним с миром и с желанием хорошенько выпить. Правда, их совсем не так просто увидеть – не думайте, будто бы они будут ждать вас на лужайке возле дома! Однажды старина Вильям встретил этих ребят...

Накануне великого праздника он заглянул в любимый паб и как следует «набрался». Прямо скажем, Вильям в тот вечер мог перепить самого черта, который наверняка свалился бы под стол еще в середине попойки, хрюкая и дрыгая копытцами.

В четвертом часу утра наш герой ушел из паба. Шагая домой, пошатываясь, он слышал звуки скрипки и других музыкальных инструментов, казалось, становившиеся все ближе с каждым шагом. Вильяму стало интересно, кто это вздумал играть на улице глубокой ночью? Будь ты хоть трижды талантливый музыкант, тебе все равно никто не пожертвует ни пенса, потому как благодарные слушатели в это время спят и видят третий сон.

Вильям различил скрипку, гитару, гармошку и бубен. Казалось, сам святой Патрик велел пойти, да разузнать, что за балаган творится среди ночи! Ну и борец с трезвостью не стал спорить с одним из величайших епископов, который делал мир лучше в меру своих сил и возможностей.

Шагая на звуки музыки, Вильям очутился среди холмов, окутанных туманом, среди которых веселились четыре лепрекона. Ребята играли и пили эль, наслаждаясь приятной компанией. Увидев человека, карлики притихли, но, убедившись, что тот не собирается ловить их и требовать золото, продолжили попойку.

Лепрекон, игравший на скрипке, рассказал Вильяму пару интересных историй, которыми можно расположить к себе любого собеседника. Это был довольно ценный подарок, которым следовало правильно пользоваться. И Вильям понял это даже будучи совершенно пьяным.

Другой парень, игравший на гитаре, подарил Вильяму умение петь любовные серенады, которыми можно очаровать любую даму. Все женщины мира будут готовы отдаться любому мужчине, который знает волшебные песни! И Вильям их узнал, за что был очень благодарен лепрекону-гитаристу.

Карлик, игравший на гармошке, подарил гостю, оказавшемуся на камерной вечеринке, песенку хорошего настроения. Как бы человеку ни было грустно, стоит только напеть пару строчек, и жить станет гораздо веселее! Вильям исполнил волшебную композицию заплетающимся языком, и его охватило безудержное веселье, несмотря на рвотные позывы, становившиеся все более явными.

Лепрекон, стучавший по бубну, сыграл мелодию, помогающую находить клады. Благодаря ей Вильяму удалось отыскать кошелек, наполненный золотыми монетами! А потом лепреконы угостили его крепким элем и...

Вильям проснулся у себя дома. Его голова раскалывалась на части! Он вспомнил вчерашние галлюцинации, порожденные алкоголем, в котором утонул его мозг, и потащился на кухню. Рассол, вода и таблетка от похмелья сделали свое дело. Конечно, до полной «реабилитации» было еще далеко, однако Вильям чувствовал себя почти живым человеком, пусть и не очень здоровым, особенно на голову, которая все еще болела. Но ничего, ему приходилось пережить и не такое! Тут Вильям почувствовал в заднем кармане что-то, мешающее сидеть, и достал кошелек, набитый золотыми монетами...