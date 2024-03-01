Сюжет Pork Knox

Мистер Порк мог похвастаться двумя выдающимися вещами: размером живота и кошелька. Почти все свои деньги сказочный богач хранил в банке. Да и другие ценности тоже, например, драгоценные камни – ему принадлежала целая коллекция, благодаря которой любой человек мог бы жить безбедно до гробовой доски.

В один прекрасный день мистер Порк хотел сделать заказ и провести оплату со счета, однако в банке произошел технический сбой. Операцию удалось выполнить лишь после восстановления системы. Пока банковские специалисты «колдовали», с мистера Порка сошло семь потов! Он, видите ли, только сейчас понял, что все его богатство зависит от воли случая! А что, если однажды восстановить систему не удастся?

Финансисты, работающие на мистера Порка, упорно доказывали ему всю безосновательность внезапного приступа паранойи, но босс оказался непреклонен – он решил забрать свой капитал и обеспечить безопасность своими силами. Теперь богач мог доверять только себе. Он решил превратить свой дом в неприступный «Порк Нокс»!

Вокруг особняка вырыли глубокий ров, который наполнили водой. Потом туда запустили крокодилов. Говорят, мистер Порк приказал кормить их человечиной, чтобы рептилии знали, как поступать с гнусными ворюгами, которые попадут в ров. Слухи до сих пор не подтвердились, однако бомжи в районе по-прежнему бесследно исчезают, а полицейские безуспешно пытаются понять, почему так происходит...

Ров находится у крепостной стены высотой в два этажа, которую по приказу мистера Порка обмотали колючей проволокой. Разумеется, через нее пустили электрический ток.

По территории, находящейся за забором, гуляли шпицы-убийцы. Завидев постороннего, милые песики вцеплялись ему прямо горло, и не разжимали челюстей, до тех пор, пока тот не остынет. А потом стайка шпицев пожирала бессовестного нарушителя права на частную собственность. Мистер Порк заказал своих песиков в секретной лаборатории – мозгоправы проводили какой-то эксперимент по заказу военных, но дело не пошло, а собачки остались. Теперь они доблестно служат новому хозяину, охраняя золото «Порк Нокса».

Во дворе особняка и по всему дому была установлена целая система сигнализаций. Если один из нескольких десятков сенсоров активировался, то охрана мгновенно вставала на уши! Мистер Порк не стал нанимать сотрудников ЧВК, телохранителей из агентств безопасности, бывших военных или копов. Он предпочел воспользоваться услугами клана ниндзя, сражавшихся с помощью острых катан, отравленных сюрикенов и автоматов Калашникова. Судя по отзывам довольных клиентов, ребята эти работают весьма эффективно...

Если вы думаете, что крыша – слабое место «Порк Нокса», то это глубочайшее заблуждение! Над домом летают генетически модифицированные вороны, которые внешне ничем не отличаются от обычных, но стоит злоумышленнику попасться на глаза крылатым стражам, как ему тотчас проклюют череп. Всего пара ударов, и в голове вора будет на одну дырку больше!

В доме хранится золото, деньги и драгоценные камни. Главное сокровище мистера Порка находится в сейфе за картиной, висящей в его рабочем кабинете – это свинья-копилка, набитая алмазами. Заманчиво, неправда ли? Ну тогда, может быть, стоит рискнуть и попробовать взять «Порк Нокс» прямо сейчас!