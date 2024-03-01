Сюжет The Money Men Megaways

Некоторые думают, что умеют делать деньги. Наверное, и вы тоже, да? Ну, может быть. Но вот та троица – съела на этом собаку! Перед вами три денежных мешка, у которых наличные лезут из все щелей!

Вон того лысого парня зовут Уилл. Когда он был маленький, то очень хотел купить бумбокс, но бедные родители не могли дать ему ни доллара. И тогда Уилл с друзьями залез в дом к одинокому старику! Естественно, не для того, чтобы пожелать доброй ночи! Он убил его хоккейной клюшкой, а потом забрал все деньги. Эй, нечего сочувствовать старому уроду! Во-первых, он был белым. Во-вторых, он из этих, которые против разнополой любви. Ну, если бы дедок не был таким, то с ним жила бы женушка, а старик тот догнивал один. Железная логика, не так ли? То-то же!

Шли годы. Уилл крутился как мог, зарабатывая деньги. Когда он стал совершеннолетним, то первым делом решил сходить в казино. Там он познакомился с Майклом – вон, тем веселым парнем в светящихся фиолетовых очках. Тот играл в покер как бог, оставляя других парней, сидящих за столом, в чем мать родила! Ну и иногда ему просто везло.

Майкл научил Уилла считать карты, а тот в свою очередь показал ему, как делать деньги, избавляться от трупа и правильно выбирать жертву. Потому что если та бедна как церковная мышь, то и пусть доживает спокойненько – нечего врываться в чужой дом понапрасну.

Майкл знал нужных людей, которые с удовольствием купят драгоценности и разную «ювелирку», не спрашивая откуда она. Он помог Уиллу, и теперь тот воровал не только деньги. Один раз они заглянули в казино во время турнира по покеру. Ну и в итоге уделали всех! Босс казино лично вручил им ключи от шикарной тачки. Когда победители ехали по улицам, все красавицы так и норовили прыгнуть в их тачку!

Однажды Майкл познакомился с Льюисом – он как раз искал украшение в виде доллара на цепи и золотые часы для Уилла. Разумеется, парень не хотел переплачивать. Именно поэтому он послал к черту бутики и брендовые салоны! А то хорошо устроились эти черти – продают все, что ни попадя! Вы попробуйте заработать, как честные люди. А продавать-то может любой дурак, если это, конечно, не краденное...

С тех пор Уилл стал постоянным клиентом Льюиса, который всегда предлагал приятелю самую высокую цену. А Майкл частенько заходил к нему за левым золотишком.

Трое парней не хотели сидеть на месте. Они провернули множество делишек, о которых посторонним знать не обязательно. Точно известно лишь то, что Уилл наконец завязал с бандитизмом. Оно и правильно, а то рано или поздно среди этих старперов попадется какой-нибудь ветеран вьетнамской войны, который выхватит дробовик из задницы и снесет голову к чертям!

В общем, эти ребята умеют зарабатывать деньги. И большие! Конечно, иногда приходится рискнуть или перейти за черту, у которой заканчивается легальный бизнес, и начинается криминал, но что ж поделать – такова жизнь... просто нужно думать головой и не совершать ошибок. А иначе в тюрьму может сесть даже какой-нибудь бухгалтер, оскверняющий офисный стул пять дней в неделю.

Если вы мечтаете стать денежным мешком, то можете попробовать пройти их путь. А если не хотите, то не знаю, попробуйте сыграть в автомат и, может, судьба подкинет вам миллион зеленых – такое тоже случается!