Сюжет Abduction

Телескопы астрономических башен на планете Сириус-17 были направлены на Землю – лучшие умы одной из самых развитых цивилизаций во Вселенной разглядывали очень странную планету! Представители инопланетной расы одним щупальцем поворачивали телескопы, другим делали записи, а третьим чесали там, где чешется.

Дело в том, что с точки зрения квантовой астрономии, Земля оказалась весьма интересным объектом. Сирианцы хотели познакомиться с ней поближе, однако их несколько смущали обитатели этой планеты – существа, отстававшие от них в технологическом развитии на многие тысячелетия. О, Вселенная, да у них даже щупалец нет, да и мозг наверняка состоит всего из парочки малюсеньких полушарий – убогие двуногие, что тут еще сказать…

К счастью, помимо агрессивных, глупых и опасных людей, Землю населяли и другие существа: птицы, кошки, собаки, барашки и прочие милые создания. Впрочем, сирианцы заметили детей – особый вид двуногих, которые были вполне себе милыми, возможно, за исключением отдельных представителей этого вида, правда, со временем они деградировали до обычных людей. Вообще, сирианцам казалось, что Земля вздохнет свободнее, если двуногие вовсе исчезнут…

Сирианцы решили исследовать планету, которая оказалась поистине уникальной: сколько же на ней живых видов, а климат – это просто чудеса! На одном участке Земли холодно, на другом – тепло, третий представляет собой нечто среднее между первым и вторым, и так далее! А сколько на этой планете воды и растительности… в общем, кусочек лакомый, ничего не скажешь. И хотя сирианцы уже три тысячи лет ни с кем не воевали, у многих в правительственной верхушке появилось желание расчехлить меганейтронные лазеры и поработить эту маленькую, но очень уж привлекательную планетку. То есть, освободить от тлетворного влияния людей! Провести какую-нибудь специальную военную интервенцию и выставить ее перед сирианским народом в свете благого дела – как мило, наверняка до такого еще никто не додумался!

Конечно, сначала стоило провести разведку. Вдруг у землян есть какое-то сверхсекретное оружие, да и вообще кто знает – может быть, они совсем не такие глупые создания, как кажется! Члены верховного совета Сриуса принимали взвешенные решения, поэтому для начала к Земле отправили космический корабль для сбора данных…

Летающая тарелка преодолела тысячи световых лет за считанные мгновения! Разведывательный корабль появился в небе над штатом Ваймоинг не случайно – инопланетяне хотели изучить леса и обитателей планеты, а делать это лучше всего в каком-нибудь провинциальном городке. Ну а здесь таких полно!

Летающая тарелка опустилась пониже и начала собирать «образцы» – инопланетяне похищали коров, овец, велосипеды, младенцев и прочие объекты, которые, по их мнению, представляли интерес. Результаты сбора попадали на корабль, где их подвергали спектральному анализу. Тут же команда сирианцев обнаружила, что младенцы очень громко кричат – от их бесконечного ора и плача и инопланетян в прямо смысле раскалывалась голова! Они поскорее вернули детей и улетели обратно в свою галактику. Еще бы, если младенцы смогли убить своим криком половину команды, то на что способны взрослые особи?! Нужно было срочно сообщить своим, чтобы они даже и не думали о вторжении на Землю!