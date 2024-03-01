Сюжет Piggy Bank – Stacked Fortune

Пигги осточертело жить на свиноферме с папой, мамой, братьями и сестрами. Тем более, некоторых он даже не знал, да и какая вообще разница, ведь почти все поросята на одно лицо! Пигги надоела свинская жизнь: комбикорм, вареные овощи с душком, прогулки на улице – все это продолжалось изо дня в день и порядком его достало...

Наш друг знал, что создан для большего. Однажды он запрыгнул проезжающий мимо грузовик и помахал копытцем родственникам, которые даже не удосужились вынуть пятаки из корыта и прохрюкать: «Пока! Удачи!».

Пигги приехал в большой город. Честно говоря, тут никто особо не ждал розового поросеночка и не спешил встречать его с распростертыми объятиями. Новичок в сити быстро сошелся с парой свиней, которые давно крутились там и тут. Ему предстояло перепробовать кучу бросовых работ: мойщик посуды, уборщик туалетов, модель зоопарка, дворник – этот период своей жизни Пигги вспоминает с большой неохотой.

Через некоторое время покоритель большого города научился водить машину. Надо сказать, у него неплохо получалось! Он стал таксистом и вскоре знал каждый уголок города. Однажды Пигги довелось подвозить двух хорьков, которые были в банде, занимавшейся воровством и грабежами. Бандиты как раз нуждались в хорошем водителе, который не будет задавать лишних вопросов. Вот так у Пигги появилась работенка, приносившая реальные деньги!

Водитель, помогавший хорькам быстро исчезать с места преступления, постепенно скопил внушительную сумму. Этих денег как раз хватило, чтобы открыть лавку по продаже желудей. Правда, лишь свои люди знали, чем на самом деле занимается хитрец Пигги! Желуди были всего лишь ширмой, которая помогала пройдохе обделывать дела: он скупал краденные драгоценности подешевле и продавал с хорошей наценкой. Так судьба познакомила Пигги едва ли не со всеми ворами в городе.

Скупка краденного шла полным ходом! Хозяин лавки, в которой продавались желуди всех сортов, жирел буквально на глазах. То есть, он не только прибавлял в весе, как и положено любой нормальной свинье, но еще и набивал карманы по всем фронтам.

Потом Пигги занялся денежными ссудами. Конечно, некоторые заемщики не хотели возвращать деньги, но банда хорьков легко решала сложные вопросы. Пигги точно не знал, какие методы в арсенале его старых друзей, и по привычке не задавал лишних вопросов. Главное, что деньги возвращают все и до последнего цента.

Новый бизнес Пигги развивался семимильными темпами. Вскоре у него накопилось достаточно денег для открытия банка. Люди потекли сюда, как вода, надеясь взять выгодный кредит, положить ценные активы на хранение, оформить вклад и воспользоваться другими услугами.

Не прошло и года, как с банком Пигги начали сотрудничать ведущие корпорации страны. Сюда текли просто колоссальные потоки денег, на которых любой талантливый банкир способен нажить целое состояние! Ну и Пигги, разумеется, был отнюдь не бестолочью.

Однажды успешный банкир отправил письмо родственникам на ферму, к которому приложил фото своей сытой физиономии. Ему пришел ответ – несколько отпечатков грязных пятаков на дешевой бумаге. Пигги как-то и думать забыл о том, что его родня – тупые свиньи, от которых не стоит ждать ничего, кроме сала и приплода поросят...