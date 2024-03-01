Hot Joker Fruits Stacks

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Король Густав III в конец достал подданных сумасбродными указами, которые переворачивали жизнь с ног на голову! И вот сегодня утром советники прибыли в тронный зал, чтобы услышать очередное распоряжение его величества. Они переговаривались между собой и делились предположениями относительно нового указа.

Наступило время общей аудиенции. Густав III вошел в зал и занял свое место на троне. Разумеется, вместе с ним присутствовал этот прохвост – шут Томас, которого боги послали двору и королевству в наказание за грехи!

Его величество объявил новый указ: отныне по улице Зеленых деревьев и Свирепой стражи разрешается ходить задом наперед и никак иначе! А нарушителей будут привязывать к столбу на площади Апельсинов и пороть до полного уразумения простой истины – королевские нарушать нельзя!

Советники похлопали, улыбаясь. Несмотря на видимое удовольствие, про себя они проклинали Томаса, который хихикал, стоя за троном, и потирал ручонки от удовольствия!

Дело в том, что Густав III прислушивался к мнению шута, который постоянно придумывал сумасбродные законы. Томас убеждал повелителя в полезности странных указов совершенно неведомым образом!

Благодаря весельчаку с бубенчиками жизнь в королевстве очень круто изменилась, правда, сложно сказать, в лучшую или наоборот худшую сторону. Например, женам первых министров пришлось появляться во дворце исключительно с сапогом на голове. А рыцарям вообще запретили носить мечи, по-крайней мере вне военного времени – их заменили на деревянные колотушки, которыми те были обязаны стучать себя в грудь при виде короля или кареты его величества.

Крестьянам запретили ездить на лощадях – вместо них они должны были запрягать свиней и коз. Коня или кобылу разрешалось использовать только во время посевной. Естественно, предварительно поцеловав копыта и попросив прощения у его или ее «лошадиной милости».

И это только вишенка на торте! Благодаря шуту Томасу появилось множество совершенно идиотских законов, которые Густав III принимал как свои собственные. А потом его величество смотрел на происходящее в королевстве с дворцового балкончика и смеялся от души вместе со своим слугой, чье имя стало притчей во языцех… упоминаемое, как правило, с бранными эпитетами.

Советники никак не могли понять, каким образом Томасу удается влиять на короля. Каким-то образом он выпросил у его величества одну из дворцовых башен, в которых обустроил свой дом. Однажды министры подослали шпиков, проследивших за любимчиком Густава III: перед тем как лечь спать, шут приготовил в котелке отвар из свежих фруктов и выпил стакан. Глаза Томаса сверкнули ярким светом, после чего тот улегся спать и громко захрапел. Даже деревенскому дурню было бы понятно – тут замешана магия!

На следующий день, пока шут прыгал в тронном зале, шпики взяли пробу отвара, оставшегося в котелке. Министры передали образец придворному алхимику, который стараниями Томаса был вынужден проводить свои опыты на конюшне – лабораторию король с легкой руки своего слуги повелел переделать в нужник.

Отвар проверили и обнаружили в нем следы волшебного порошка. Советники поскорее поспешили к королю, чтобы уличить Томаса в колдовстве. Они предъявили доказательства вины шута, и Густав III, рассвирепев как тысяча дьяволов, приказал повесить слугу на воротах замка. Да, пусть Томас закончил и не очень, зато жил, как король и вертел всю страну на остром языке!