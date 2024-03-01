Сюжет Apollo’s Rings

Аполлон постоянно комплексовал, когда видел силу других богов, хотя и не показывал этого. Ну что такое – покровитель искусств, поэзии и прочих изящных материй? Конечно, эти навыки помогают делать мир лучше. К тому же такой отъявленный поэт и музыкант, как Аполлон, без труда уложит в кровать любую богиню или смертную женщину. Да только по какой-то странной причине судьба не дала ему ни одной особой силы...

Вот, например, Арес владеет оружием как бог войны, которым он, собственно, и является. Гефест, постоянно махая молотом, так накачался, что сам Зевс невольно мечтал о таких же мускулах!

Гермес был чрезвычайно быстрым! Когда Аполлон выпускал несколько стрел из лука, то посланник богов успевал перехватить их и вернуться обратно за одно мгновение. Правда, некоторые богини и смертные женщины сетовали на чрезвычайную быстроту Гермеса – Аполлону было не совсем понятно, о чем сокрушались дамы, да и вникать в детали совершенно не хотелось.

Аид... бог подземного мира по уши увяз в мертвечине. Впрочем, даже он владел всякими некромантическими штуками. Многие очень удивились, когда Аид влюбился в Персефону – по Олимпу давно ходили слухи, будто бы повелителя подземного мира живые женщины вообще не интересуют.

Дионис умел создавать веселие на пустом месте. Там, где он появлялся со своими сатирами, всегда начиналось веселье, которое частенько перерастало в оргии. Говорят, Дионис однажды напоил своего врага, который пытался убить его, и тот пил до белой горячки, а потом сатиры сбросили его в море, смеясь и улюлюкая. И у Диониса были особые способности, к тому же еще и целая толпа верных слуг, пусть маленьких, рогатых и с копытами...

Посейдон был владыкой рек, морей и океанов. В пределах водной стихии он никому не подчинялся – это касалось и Зевса. Правда, когда Посейдон выбирался на берег, Громовержец вполне мог надавать ему по самое некуда! Впрочем, он так же и получал, как следует, потому что повелитель воды тоже был очень силен.

Аполлон решил обзавестись какими-нибудь способностями, которые бы выгодно выделяли его на фоне остальных богов. Для этого он спустился в поземный мир, сделав вид, будто пришел поприветствовать Аида. На самом же деле бог всея искусств хотел отыскать среди мертвых волшебника Семистокла, который прекрасно владел магией. Аполлон задумал изготовить особые кольца, наделяющие своего носителя самыми разными возможностями.

Получив в подарок великолепную арфу, Аид согласился помочь и отпустить душу покойного в мир живых. Правда, с условием, что Зевс ничего не узнает о маленькой хитрости! А то начнет потом возмущаться нарушением порядка мироздания, метать гром и молнии... нет уж, лучше пусть останется в неведении и преспокойненько сидит на своем месте, оскверняя трон Олимпа седалищем.

Семистокл буквально пел от счастья, когда его вернули в мир живых. Конечно, он согласился сделать для Аполлона все, что тот пожелает. Покровитель изящных искусств передал ему несколько колец и приказал наделить их разной силой, как у братьев-олимпийцев.

Семистокл создал настоящие шедевры! Они выглядели просто великолепно – магические кольца вполне могли сойти за роскошное украшение, которому будет завидовать любой житель Олимпа.

Естественно, Аполлон примерил все! Он становился сильным, как Гефест, свирепым, словно Арес, и с легкостью уподоблялся другим богам. Более того, однажды Аполлон забыл снять кольцо скорости в самый ответственный момент и позже узнал, почему некоторые дамы сокрушаются о чрезвычайной быстроте Гермеса. Но все равно он был чрезвычайно доволен своими кольцами!