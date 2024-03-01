Сюжет Legend of 9 Suns

Дочь императора была первой красавицей! Отец мечтал выдать ее замуж за одного из своих вассалов, который управлял западными провинциями – он сумел подавить несколько восстаний и превратил их в процветающие земли. Правда, сама принцесса любила военачальника, служившего императору много лет и совершившего не один завоевательный поход. Ее совсем не интересовал жених, которого выбрал отец.

Впрочем, чувства дочери нисколечко не волновали императора. Повелитель не собирался отказываться от задуманного! Конечно, это очень расстраивало влюбленную пару.

На День рождения император позволял дочери просить все, что ей захочется. В очередной праздник принцесса воспользовалась этим правом! Девушка умоляла позволить ей выйти замуж за возлюбленного, тем более, тот был настоящим воином и успешным человеком – о таком зяте можно только мечтать!

Император не мог изменить своему обычаю, но и отказываться от выгодного брака ему тоже не хотелось. Подумав над просьбой любимой дочери, он постановил отменить помолвку вассала с принцессой, если на это будет воля богов – повелитель объявил, что согласится выдать первую красавицу страны за военачальника, если на небе взойдет девять солнц! Разумеется, никто не верил в то, что это произойдет. Боги создали всего одно солнце – откуда возьмется еще восемь?!

Военачальник не отчаивался. Конечно, он понимал, что император совершил хитрый ход, надеясь выдать дочь на того вассала, не нарушая собственного обычая. Тем не менее, воин не унывал. Он выпил чаю, надеясь, что во время чаепития духи подскажут ему, как поступить.

То ли это были высшие силы, то ли военачальник догадался сам – в любом случае возлюбленный принцессы поехал к мудрецу попросить доброго совета. Конечно, пришлось захватить с собой пару мешочков золота и отличного чая, который можно собрать только раз году в шесть утра на вершине одной из самых высоких гор, ну да ладно, любовь стоит и таких жертв!

Мудрец принял подарки. Он рассказал военачальнику обряд, позволяющий попросить у богов исполнить любое желание. Всего-то и надо подстрелить орла, летящего в небе, да выполнить ряд других манипуляций... возлюбленный принцессы запомнил все детали и тотчас поскакал проводить обряд в чистом поле.

Дольше всего пришлось ждать птицу. Военачальник подстрелил орла и приготовил все для ритуала. Он прочитал заклинание и попросил, чтобы весь день на небе светило девять солнц.

Военачальник вернулся домой и лег спать, надеясь на милость богов. Проснулся он ближе к обеду – стоило ему выйти на улицу, как он обомлел, увидев девять ярких солнц в небе! Собравшись за несколько мгновений, он поскакал во дворец, собираясь напомнить императору о вчерашнем обещании.

Впрочем, повелитель и так все видел. Он был очень удивлен, однако не решился противиться воле богов и отменил помолвку принцессы со своим вассалом. Конечно, император разрешил дочери выйти замуж за военачальника, который просил ее руки и сердца. Он вздохнул и поспешил в опочивальню к супруге, чтобы поскорее сделать еще одну принцессу и все-таки выдать ее замуж за того вассала, когда малышка вырастет. Эх, такой выгодный союз пришлось упустить из-за этого обещания!