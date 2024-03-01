Сюжет Goblins and Gemstones

Много столетий назад три гоблина открыли свой банк, в который могли обратиться все желающие. Каждый из них имел небольшой капиталец золотом – они сложились и получилась весьма солидная сумма! Этих денег вполне хватило для начала, ну а потом их богатство только приумножалось.

В банк постоянно приходили люди: одни хотели вложить деньги, другие, наоборот, получить ссуду. Гоблины богатели с каждым днем. Вскоре трое банкиров смогли позволить себе покупку бриллиантов. Драгоценные камни стали для них приоритетным способом вложения денег, потому как от золотых монет хранилище буквально ломилось – вскоре пришлось строить еще одно...

Все шло просто замечательно, пока кто-то из королевских алхимиков не уронил склянку, в которой хранилась чума – болезнь специально вывели, чтобы уничтожать врага без объявления войны, но кто же знал, что у этого ротозея руки произрастают из того места, на котором он сидит! Началась эпидемия, охватившая все королевство. Кое-как болезнь утихла, выкосив добрую половину населения.

Несмотря на окончание эпидемии, дела у людей шли, мягко говоря, не очень. Денег не было, земля истощилась, множество крестьян передохло, работать на мануфактурах стало почти некому... одним словом – беда!

Непонятно за какие заслуги, матушка-природа наградила гоблинов иммунитетом к чуме. Трое банкиров продолжали работу, хотя клиентов у них очень сильно поубавилось по вполне понятным причинам.

Между тем люди, ходившие мимо, отлично представляли, сколько у гоблинов золота и бриллиантов. Горожан снедала зависть, которая в один прекрасный день заставила их взяться за вилы...

Гоблинов встретили по пути с работы. Зеленокожие едва успели юркнуть обратно в банк и запереть дверь на все засовы. С помощью магии они перенесли все свое богатство под землю, а потом вылезли в окно на заднем дворе и поспешили, куда подальше.

Богатства беглецов лежали в темной пещере неподалеку от города, в которой был установлен такой же портал, как в банке – последний гоблины заблаговременно отключили, забрав кристаллы, насыщенные магией. Рано или поздно люди ворвутся внутрь, и лучше им не знать, что это за металлическая рамка в кабинете на втором этаже!

Гоблины ушли глубоко под землю, прихватив с собой золото и бриллианты. Там они договорились с гномами, и те помогли им построить новый банк. Закончив работу, бородатые карлики стали первыми клиентами.

С тех пор прошли столетия. Подземный банк гоблинов, который ломится от золота и алмазов, до сих пор работает. Банкиры обзавелись целым штатом сотрудников, которые иногда выходят на поверхность. Некоторые из них пробираются в подвалы людей и воруют там алкоголь – недавно произошла серия инцидентов, и владельцам банка пришлось выплатить компенсацию, порядочности ради. А с работниками была проведена воспитательная беседа о вреде алкоголизма и гнусности воровства!

Возможно, вас интересуют ссуды? Или вы хотите сделать выгодное вложение? Впрочем, может быть, у вас вообще другая цель – обокрасть зеленокожих, да и дело с концом... в любом случае, мы покажем вам, где находится банк гоблинов! Если угодно, проводим прямо туда, а там уж сами решайте, какова цель вашего визита.