Fruit Story Hold the Spin
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Обзор Fruit Story Hold the Spin

Количество линий
Количество линий: 40
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5200
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Fruit Story Hold the Spin

У Кунь Тонга было двадцать четыре ребенка! Это довольно много даже по меркам Китая. Кто его знает, как так получилось... возможно, из-за того, что Кунь Тонг страдал непроходимой глупостью, которая мешала ему изучить основы контрацепции, или все дело в дружбе его супруги с соседом и последствиях этого светлого чувства.

В один совершенно отвратительный день Кун Тонга уволили с работы. Он много лет трудился на хлебо-кирпичном комбинате и был прекрасным специалистом! Правда, оказалось, что оператор булочно-кирпичной машины больше нигде не нужен, кроме как на родном предприятии Кун Тонга, которое, к сожалению, ликвидировалось.

Несчастному работяге, лишившемуся источника дохода, пришлось перепробовать кучу профессий. Увы, найти новое место под солнцем у него не получилось, а выходное пособие между тем подходило к концу, потому как двадцать четыре голодных рта, не считаю отца семейства и его супруги, могут очень быстро «съесть» любые деньги.

Однажды в кино Кун Тонг видел, как продают душу дьяволу и захотел провернуть такой же фокус, чтобы обеспечить свою не в меру большую семью. Он хотел нарисовать пентаграмму кровью для большей надежности, но потом одумался и взял обычный уголь из печки, которой протапливал дом холодными вечерами.

Разумеется, как и любой глупец, Кун Тонг все перепутал, и начертил пятиконечную звезду концом вверх. Впрочем, дьявол оказался достаточно умен и понял – опять его вызывает какой-то придурок. Черт явился к очередному недоумку, желающему продать душу, и поинтересовался, чего тот хочет взамен.

Кун Тонг попросил избавить его семью от голода. Рогатый предложил сформулировать желание точнее, но продавец собственной души был неимоверно глуп и только пожал плечами.

Дьявол махнул рукой и предложил подписать контракт, появившийся у него в руках буквально из неоткуда. Кун Тонг поставил автограф там, где следовало. Покупатель души довольно улыбнулся и подарил ему золотую тарелочку, на которой всегда лежали какие-то фрукты и ягоды. А потом подумал и вручил небольшой алмаз – дьяволу стало жалко несчастного дурачка, продешевившего настолько, насколько возможно. Попрощавшись с Кун Тонгом, повелитель преисподней провалился в ад.

Отец семейства спрятал алмаз в полу под сгнившей доской на кухне. А золотую тарелочку тут же пустил в дело! Конечно, семья хотела чего-то посущественнее, чем лимоны, слива, виноград, вишня и апельсины, но, как говорится, голод – не тетка.

Через некоторое время Кун Тонг смог найти себе работу. И платили там еще лучше, чем на хлебо-кирпичном комбинате! Он даже решил купить себе машину, правда, для этого пришлось пустить в дело алмаз.

Когда дома никого не было, Кун Тонг сунулся в тайник на кухне и обнаружил внутри только мышиный помет. Судя по всему, камень унесли обитатели подполья. Попробуй теперь найти мышь, которая украла сокровище самым наглым образом!

Кун Тонг плакал две недели. Наконец, ему пришла в голову мысль о кредите. Банк добавил на машину столько, сколько требовалось, разумеется, под «драконовские» проценты.

Кун Тонг купил себе отличную тачку! Но ничего не вечно под луной: по пути домой он попал в аварию – машина разбилась вдребезги, а водитель оказался в реанимации, где благополучно умер. На том свете его встретил дьявол и посадил голым задом на сковородку. Теперь Кун Тонгу предстояло мучиться целую вечность... вот такая вот фруктовая история о цитрусовых, ягодах и блаженных идиотах!

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