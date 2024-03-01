Сюжет Gemza

Ульрих был известным искателем приключений, который исследовал Мидгард вдоль и поперек. На его долю выпало множество странствий и сражений с самыми разными противниками. Он владел мечом, как настоящий воин, и умел скрываться, словно заправский вор, который, если нужно, способен превратиться в тень.

Однажды Ульрих победил ледяного дракона, который уничтожал поселения людей одно за другим. Десятки воинов нашли смерть в потоке адского холода, вырывавшегося из его пасти! Ульрих подкрался к чудовищу и прочитал свиток огня, созданный могучими волшебниками. Дракон мгновенно пал мертвым, растаяв и превратившись в лужу воды. От злобной твари не осталось ни следа!

Когда в самом глубоком озере королевства завелась гидра, Ульрих прибыл одним из первых. Многие войны пытались убить ее, но, пока они сражались с одной головой, остальные атаковали их справа, слева, сзади, не оставляя ни шанса на выживание. И снова Ульриху помогли его навыки скрытности: он подобрался к чудовищу и ткнул мечом прямо в сердце! До самой последней секунды своей жизни гидра так и не могла понять, что случилось, и как этот маленький человечишка сумел подобраться так близко, оставаясь незамеченным...

Иногда Ульриху приходилось пускать в ход свой меч, который был настолько острым, что мог перерубить огромного волка пополам одним ударом. Например, в тот раз, когда на поселения людей напали големы, созданные магией. Они наступали волнами! Вскоре маги обнаружили след, который уходил высоко в горы – кажется где-то там засел волшебник, управляющий бездушными приспешниками.

Ульриху дали особый кристалл, улавливавший волшебную нить. По ней он добрался до пещеры, находившейся едва ли не под самым горным пиком. Внутри наш герой обнаружил того самого волшебника, насылавшего орды големов, и сразился с ним один на один! Маг пал в бою, и его приспешники рассыпались в пыль.

Король лично наградил Ульриха и предложил ему стать своим телохранителем, но герой любезно отказался от доли дворцового стража, пусть и высокопоставленного. К тому же, он тогда не смог бы исследовать мир, а это было крайне важно для его кошелька – многие знали Ульриха как бывалого охотника за сокровищами. Он всегда держал нос по ветру и легко находил самые разные указания относительно того, где искать чужое богатство, оставленное богами, предками или древними воинами, которые давно пируют в чертогах Вальгаллы.

На этот раз ему довелось отыскать пещеру короля Миртура, правившего тысячу лет тому назад. Говорят, его разбили в пух и прах и лишили всех богатств, кроме кучи драгоценных камней, спрятанных в сундуке. Слуги Миртура унесли сокровища в древний храм Одина, построенный прямо в скале. Ключ от сундука они спрятали... и именно его по счастливой случайности Ульрих нашел в пещере, занятой шайкой разбойников, которые теперь отправились в ад все до единого.

Искатель сокровищ прочитал множество легенд и выяснил, где находится тот самый храм Одина. Он мечтал прибрать к рукам сундук короля Миртура – в нем должно было лежать целое состояние! И вот Ульрих пришел к древнему храму Одина. Помогите ему отыскать сундук с сокровищами, и тогда получите свою долю!