Сюжет Destino Das Almas

Рикардо был отъявленным бездельником! С работой у него не складывалось, и деньги в его карманах появлялись реже, чем честные люди в городской мэрии. Впрочем, бездельник неплохо играл на гитаре. Частенько Рикардо вставал где-нибудь в людном месте ставил рядом шляпу и радовал прохожих в меру своих талантов. Денег музыкой удавалось раздобыть немного...

Однажды друг предложил Рикардо хорошо заработать: проникнуть в дом недавно умершего старика и забрать оттуда все самое ценное – говорят родственнички еще не успели поделить имущество, а значит, в особняке можно хорошенько поживиться! Ну и как тут отказаться, ведь это предложение века! Тем более, никому не станет хуже от того, что двое молодых людей возьмут себе вещи, которые ныне покойному нужны как рыбе зонтик.

Вечером они пробрались в дом. Чего здесь только не было: старинное оружие, золотая посуда, драгоценные камни – оставалось лишь набить карманы, да исчезнуть в ночи! Вдруг Рикардо увидел сундук, украшенный странными узорами. Разумеется, ему стало интересно, что лежит внутри.

Расхитители чужого добра открыли сундук и обнаружили три маски в виде черепа со светящимися глазами. Находка показалась Рикардо очень забавной – он надел одну из них и весело кривлялся, пока не услышал мысли своего приятеля. А еще через мгновение выяснилось, что маска не снимается, как ни старайся...

Воры решили поскорее убраться из особняка, раз в нем происходят такие странные вещи! Позже Рикардо вместе с приятелем снова пытался снять маску, но, казалось, от нее можно избавиться только вместе с головой. Что бы это такое ни было, но оно позволяло слышать мысли окружающих.

На следующий день Рикардо узнал много нового о близких людях! Ей-богу, у него чуть волосы не выпали от удивления. А остальные ничего не знали о беде, которая с ним приключилась и воспринимали его маску как глупую шутку.

Впрочем, Рикардо все это совсем не нравилось. Он решил сходить в гости к Кончите – известной гадалке, которая разбиралась сверхъестественном как никто другой. Оказалось, Рикардо угораздило нацепить маску духа Дестино, ведающего обо всем происходящем в головах смертных.

Кончита знала обряд, позволяющий разорвать волшебную связь между человеком и сакральными предметами, содержащими особую магию. Она прочитала заклинание, потрясая маракасами, и перед тем как отпустить Рикардо на все четыре стороны, сказала, что именно он должен сыграть на рассвете, стоя на балконе, как минимум, второго этажа. Конечно, наш герой прекрасно знал эту песню! Правда, перед началом «концерта» ему следовало выпить побольше текилы. Иначе установить связь с миром духов не получится.

Рикардо встал с первыми лучами солнца. Помолившись создателю, он взял из отцовского бара литровую бутылку и начал готовиться к ритуалу. Не прошло и часа, как наш герой очень сильно нагрузился! Тем не менее, он все-таки смог подняться по лестнице и выйти на балкон.

Рикардо на секунду прикрыл глаза, вспоминая первые аккорды и сам не заметил, как реальность убежала в темную бесконечность. Музыкант уснул и проспал заветный час как последний идиот! Ну ничего, обряд ведь можно проводить в любой день, поэтому завтра утром он точно избавиться от маски этого чертового Дестино... если снова не нажрется в доску!