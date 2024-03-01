Сюжет Stormforged

Миртур и Вульфри пили мед в пятницу вечером. А что еще делать настоящим викингам в преддверии выходных, когда на горизонте нет ни одной войны или хотя бы маленького сражения? Впрочем, кое-какое занятие все же нашлось: Вульфри рассказывал товарищу о свитке, который ему удалось обнаружить в сундуке, награбленном в последней вылазке самым бесчестным образом. Он немного умел читать и разобрал указания о том, как открыть портал в Муспельхейм – огненное царство, которым правит огромный великан Суртур.

Вульфри предложил Миртуру нанести визит вежливости и поживиться чем-нибудь ценным: оружием, золотом или еще каким барахлишком, которое можно обменять на мед. Естественно, тот согласился. Выпив еще по одной кружке, напоминавшей, скорее, маленькое ведро, оба викинга направились за пределы города.

Вульфри взял свиток с собой, предполагая хорошенько поразвлечься, если товарищ согласится составить ему компанию. Он прочитал руны, сделав пять ошибок в слове «Тор», однако и этого оказалось достаточно для открытия портала – в то же мгновение появились огненные врата, ведущие в Муспельхейм.

Взяв топоры наизготовку, викинги прошли в царство огня. Портал исчез, и Вульфри перевернул свиток – на другой стороне пергамента было написано заклинание, открывающее двери обратно в Мидгард. Впрочем, прочитать руны он не успел – внезапно отовсюду повылезали местные обитатели, которым совершенно не нравилось видеть две человеческие рожи в своем доме. Искусные войны быстро разбили врага в пух и прах, махая топорами, как в последний раз!

Закончив бой, викинги направились к огромному дворцу, в котором наверняка хранилось золото и прочие вещицы, пригодные для обмена на медовуху. Кто бы ни жил в этом дворце, он спустил на них всех собак!

Викинги с трудом выстояли в бою и отправились искать сокровищницу. Золото хранилось за огромной железной дверью, которая отворилась с громким шумом. Миртур и Вульфри набивали карманы, пока не увидели стойку в углу, на которой лежал молот Тора и меч Стужи, выкованный бурей. Они плюнули на сундук с монетами и направились к стойке.

Вот тут-то и начался спор, какого не было во вселенной! Оба воина хотели забрать молот Тора, однако Миртур оказался проворнее и первым схватился за ручку. Слово за слово, вот и началась драка! Викинги катались по всему залу, мутузя друг друга, что есть сил. В конце-концов Миртур сдался, и Вульфри забрал молот себе.

Их маленькая ссора была очень большой ошибкой! Пока викинги навешивали друг другу тумаки, во дворце появился сам Суртур, пожелавший узнать, кто это такой явился в Муспельхейм и занимается тут черт знает чем! Увидев дворец, наполненный трупами, великан яростно взревел с твердым намерением отомстить.

К счастью, Вульфри удалось прочитать написанное на другой стороне свитка, и открыть портал в Мидгард до того как ему и его товарищу снесут голову. Убегая на ту сторону, Миртур успел схватить меч Стужи. Вульфри повезло меньше: разъяренный гигант ранил его, но клинок Суртура вошел неглубоко. Воинам удалось остаться в живых... глупцы, если бы они действовали слаженно и не дрались из-за ерунды, то смогли бы забрать гораздо больше! Да, что тут скажешь... просто Миртур и Вульфри переводится с древнескандинавского как Биба и Боба.