Сюжет Hot Joker Fruits

Король Вильгельм пригласил союзников с Востока, чтобы обсудить ряд вопросов о сотрудничестве в самых разных сферах, начиная от войн на Западе и заканчивая взаимным снижением торговых пошлин. Делегация привезла множество даров, включая экзотическую рыбу, от которой просто пальчики оближешь! Правда, в крови у нее циркулировал смертельный яд. Но Вильгельма заверили, что бояться не стоит: достаточно приготовить опасную рыбу по рецепту, и яд будет нейтрализован – в доказательство своих слов посол согласился отобедать вместе с королем.

Деликатес передали на кухню. Повару доставили рецепт, и он приступил к приготовлению кулинарного шедевра. Тем временем король обсуждал с послом дела государственной важности, которые не терпели отлагательств. Вскоре они пришли к общему соглашению и объявили перерыв – подошло время обеда, пожалуй, самого рискованного в жизни короля, начиная с того дня, когда он, будучи очень мал, съел кадушку отличной сельди, закусил свежими огурцами и запил ее парным молоком…

Король проглотил кусочек рыбы и упал, хватая ртом воздух! В этот день бестолковый повар пил с раннего утра, поэтому все перепутал. Собственно, посол тоже упал, и они оба лежали на полу, отравившись смертельно опасным деликатесом.

Тут же позвали придворного лекаря. Врач осмотрел умирающих, ругавшихся в предсмертных муках, и приказал готовить противоядие – ему как раз сунули в руки рецепт, который был у помощников посла с собой на всякий случай. На кухне забегала вся королевская рать, пытаясь свершить правый суд над пьяным поваром и сварить антидот. Последний куда-то запропастился – наверное, сбежал, испугавшись грядущей расправы! Зато противоядие сварили – оставалось только напоить посла и его величество Вильгельма…

Гость с Востока очухался, едва глотнул зелья. Пока он приносил королю тысячу извинений, того пытались напоить антидотом. Вроде бы процесс шел успешно, но Вильгельм продолжал задыхаться. Лекарь предположил, что, возможно, королевский организм не принимает некоторые восточные травы, и поэтому целебного эффекта нет. Более того, пользы, скорее всего, не будет – мнение придворного врача было сколь компетентным, столь же и не утешительным.

И тогда вылез шут! Тот самый, который развлекал короля почти тридцать лет. Позванивая бубенчиками на колпаке, шут почесал затылок и предложил обратиться к кухарке, дружившей с конюхом, близко знающим одну деревенскую дурочку, у которой бабка была ведьмой и по совместительству знахаркой.

Министры хотели отпихнуть шута, наградив пинком по мягкому месту, но король потребовал послушать совета слуги. Вскоре нашли кухарку, которую послали к тому самому конюху и так далее. В итоге деревенская дурочка взяла у бабули рецепт и передала во дворец. Поскольку все это затеяли с легкой руки шута, то его же и назначили главным, ловко спихнув тяжкий груз ответственности.

Рецепт оказался прост: фрукты, ягоды и золотой колокольчик – все это предстояло варить никак не меньше получаса! Ради чистоты эксперимента шут все сделал сам, а остальных отправил искать повара, который и впрямь заслуживал, как минимум, на орехи.

И вот, зелье, наконец, сварилось! Едва король выпил глоток, как его отпустило. Вильгельм вскочил, схватил тарелку с рыбой и выкинул в окно, хоть и принял извинения посла. А потом король назначил шута одним из первых советников. Экий он счастливчик! Кто знает, может и вам повезет, как главному придворному кривляке!