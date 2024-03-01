Сюжет Wild Heist Cashout

Вилли частенько играл в карты с опасными людьми. Нет, он не был дураком. Просто парень любил высокие ставки, благодаря которым за один вечер можно заработать на новенького «мустанга», если повезет или еще какую-нибудь тачку покруче. Обычно Фортуна улыбалась Вилли. Играя в карты, он смог купить себе дом за наличные и роскошный мерседес, пусть и не самой последней модели.

Леди Удача – дама очень переменчивая. Столько времени она благоволила Вилли, и тут на тебе – парень проигрался в пух и прах! Любимчик Фортуны пытался отыграться, как мог, но размер его долга только увеличивался. К концу вечера за ним числилась просто фантастическая сумма! Если бы он продал дом и машину, то вырученных денег едва хватило бы покрыть половину долга...

Естественно, за неделю, которую Вилли дали, чтобы рассчитаться, собрать такую сумму было нереально. Бандиты, недолго думая, схватили парня и увезли в загородную резиденцию своего босса, собираясь объяснить, насколько важно возвращать деньги вовремя.

На первый раз должника почти не стали калечить. Огромный амбал, вооруженный сверкающим ножом, провел быструю хирургическую операцию – отсек кусочек кожи с «прибора», которым Вилли в будущем собирался заделать ребеночка. Он почти не пострадал, если не считать острой режущей боли, потери маленького кусочка плоти, испуга и легкого шока...

Амбал предупредил, что если денег не будет через неделю, они отрежут гораздо больше! Вернувшись домой, Вилли почувствовал себя настоящим евреем, которому сделали обрезание в самом прямом смысле этого слова. Он знал этих ребят – скрываться бесполезно, все равно они из-под земли достанут. Если только в Израиль улететь, тем более Вилли вполне мог сойти за своего, предъявив доказательство, болтающееся в его штанах. Но, увы, парень слишком любил свиную рульку и терпеть не мог мацу, поэтому о поездке пришлось забыть.

Почти еврею ничего другого не оставалось, кроме как вспомнить прошлое, когда он промышлял воровством. Вилли подумывал обнести выставку ювелирных изделий, на которой потенциальным клиентам демонстрировали целое состояние, лежащее за стеклом. Скорее всего, бронированным.

Сходив на разведку под видом обычного посетителя, Вилли разузнал все нюансы. Нарисовав схему, он начал придумывать план. Ему показалось, что проще всего проникнуть в здание через крышу, а уже с технического этажа можно будет спуститься вниз и набрать целый мешок «подарков» для отморозков, которые делают обрезание, не спрашивая о религиозных взглядах.

Вилли достал запылившийся набор отмычек. Целый день воришка рассматривал чертежи замков и тренировался на своем сейфе, который много лет назад купил специально для приобретения навыков взлома самых разных замков. Несмотря на то, что он давно завязал, пальцы и мозг прекрасно помнили, как пользоваться отмычками. Опытный вор быстро освежил свои навыки.

Надо признать, ограбление будет весьма непростым. Обычно Вилли работал один, но теперь надежный напарник ему точно не помешает. Вы хотите разбогатеть за одну ночь? Тогда помогите парню обнести выставку ювелирных украшений! К тому же вы сделаете доброе дело – позволите ребенку Вилли появиться на свет... в далеком будущем. Само собой, в здании, где проводят выставку, вы можете взять себе все, что пожелаете!