Chery Chery
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Обзор Chery Chery

Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 97.13%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: нет
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Покупка бонуса: нет
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Сюжет Chery Chery

Смит был довольно успешным бизнесменом и неплохо зарабатывал. Его жизнь казалась безоблачным праздником, пока однажды ему не довелось познакомиться с кирпичом – тот упал прямо на макушку, которая только начинала лысеть, и все, финита!

Смит мгновенно потерял сознание. Открыв глаза, он увидел совершенно иной мир, в котором не существовало ничего, кроме вишни. Кругом были огромные ягоды, сочные, красные, спелые! Они казались такими красивыми, что одна мысль о том, чтобы съесть великолепных красавиц, казалась преступлением против прекрасного!

А еще в волшебном мире росли деревья – их ветви буквально припадали к земле под тяжестью висевших на них ягод. Смит шел вперед, любуясь увиденным. Он понимал, что вишня – это ключ к тайнам мироздания, без которого вся наша жизнь бессмысленна!

А потом Смит действительно очнулся. Доктор поздравил его с тем, что бог дал ему одну из самых крепких голов на планете и предупредил, мол, все равно придется полежать в больнице с неделю. А может и больше – смотря какие результаты покажет обследование.

Вскоре счастливчик вернулся домой. Близкие были очень рады видеть его живым и здоровым! Тем не менее, перед ними стоял другой человек, который теперь знал то, о чем многие даже не догадывались...

Теперь в доме Смита всегда было вишневое варение, пироги и просто свежие ягоды. В саду у дома он приказал посадить деревья, которые, когда расцветали, выглядели как те, которые ему довелось увидеть в другой реальности. Ну и, конечно, на тортах, появлявшихся в доме по тому или иному поводу, всегда красовалась вишенка и часто не одна.

Смит открыл несколько магазинов, в которых продавалась вишня разных сортов. Это были очень странные супермаркеты, но люди их определенно оценили и сеть «Черри 24» приносила действительно хорошие деньги.

Позже Смит начал выкупать землю у муниципалитета. Каждый участок, проданный ему с легкой руки взяточников, засевших в мэрии, был засажен вишней. Когда деревья расцветали, город выглядел просто великолепно! А ближе к осени ягод в нем было хоть отбавляй! Деревья радовали всех, кроме дворников, которые ворчали из-за того, что им постоянно приходилось убирать горы вишневых косточек.

Шли годы, а одержимый Смит все не унимался. Психиатр его знает, что двигало им – безумие или самодурство, однако в любом случае жертве кирпича удалось сделать мир лучше. Ну, может и не весь земной шар, но, по-крайней мере, город, в котором он жил, сильно похорошел благодаря его одержимости навязчивой идеей.

И вот Смит умер, так и не узнав, как вишня связана с секретами мироздания. Но деяния рук его продолжали жить, цвести и плодоносить. Конечно, люди знали, кого надо благодарить за эту красоту.

Среди прочих горожан, довольных работой Смита, был один владелец казино. Он слышал историю о кирпиче, о навязчивых идеях и прочие разные слухи. Разумеется, ему было не до сплетен – пусть другие выясняют, почему какой-то бизнесмен внезапно стал ярым фанатом вишни. Главное, что этот безумец сделал наш мир лучше. И владелец казино увековечил навязчивую идею Смита в замечательном игровом автомате. Вы можете испытать удачу за этим «памятником» прямо сейчас, и, возможно, вам повезет стать таким же богатым, как чудак, одержимый вишней!

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