Сюжет Book of Pharao

Тарамон XIII правил Египтом сорок лет. Пока он восседал на троне, произошло много разных событий, которые просто необходимо было упомянуть в папирусах! Фараон хотел написать о себе целую книгу и созвал ко двору первых мудрецов. Советники выбрали лучшего: избранного отправили писать, пообещав тому горы золота в случае успеха.

Через полгода книга была готова. Мудрец воспел фараона как талантливого военачальника, однако это было не совсем так! Во времена правления Тарамона XIII армия пришла, мягко говоря, в упадок, а часть южных провинций вообще досталась проклятым евреям, что само по себе было немыслимо, учитывая геополитическую обстановку того времени.

Фараон посчитал свое восхваление издевкой и приказал казнить мудреца. Автор папируса, которому пророчили судьбу великой книги, вместо награды получил острым мечом по горлу. Сразу после казни советники снова объявили конкурс на вакансию биографа Тарамона XIII. Желающих, конечно, стало поменьше: во-первых, слухи разносятся очень быстро, во-вторых, отрубленную голову, валявшуюся у входа во дворец, лучше было бы убрать...

Все же жадность часто берет верх над разумом – появился еще один желающий легких денег, который понимал, что прославлять фараона как военачальника категорически не стоит. Через полгода мудрец дописал книгу и представил ее на суд Тарамона XIII.

На страницах папируса фараон упоминался как великий финансист и сказочный богач, однако хвалебные речи автора не совсем соответствовали действительности. Более того, во времена правления Тарамона XIII казна изрядно опустела. Восстановить растраченные богатства, оставшиеся после предыдущего фараона, не представлялось возможным даже с помощью безумных поборов.

Мудреца казнили. Голову убрали, слухи сдерживали столько, сколько могли – в результате новый биограф нашелся еще быстрее первого. Советник популярно объяснил ему, что не стоит писать о ратных подвигах и о несметных богатствах – подобные издевки фараону как серпом по одному месту.

Третий автор писал книгу более полугода, как и предыдущие коллеги. Помня ошибки других мудрецов, он решил воспеть детей Тарамона XIII. В своих папирусах биограф фараона называл их умнейшими, прекрасными и талантливыми людьми, являющимися достойными продолжателям дела своего отца. Разумеется, это было не совсем так! Двадцатилетняя дочка Тарамона XIII все еще играла в куклы и мочилась под себя, а любимым развлечением двадцатипятилетнего сына было бросать верблюжьи фекалии в стены на заднем дворе отцовского дворца.

Фараон прочитал книгу и велел казнить мудреца, посчитав восхваление отпрысков сущим издевательством! Советники пробовали созвать других мудрецов, но желающих не нашлось. Ни золото, ни драгоценные камни, ни другие материальные блага, которые сулили приближенные, не помогли найти нового биографа – кому до них дело, если всего пара лишних абзацев отделяет голову от острого меча?!

Тарамон XIII плюнул на все и решил писать книгу сам. Правда, фараон учился грамоте спустя рукава и биограф из него получался, прямо скажем, так себе. Впрочем, незнание элементарных норм древнеегипетского языка нисколько не останавливало правителя. Конечно, ошибок получилась куча, более того, он даже сделал опечатку в названии, но его это нисколечко не смутило. Говорят, что если почитать ее хоть немного, то появляется шанс разбогатеть – откройте «Книгу Фарао» прямо сейчас!