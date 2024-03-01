Сюжет Big River Fishing

Саммерс не знал, чем занять себя в свободное время. Сидеть дома и смотреть телевизор он не хотел. К тому же под носом постоянно крутится опостылевшая жена, с которой было бы не плохо развестись – старая мегера и телик-то толком посмотреть не даст! Но Саммерс не мог оставить ее, потому что по условиям брачного контракта почти все имущество доставалось супруге. А становиться бомжом или конченым нищебродом ему совершенно не хотелось.

Оба сына Саммерса были первостатейными болванами. Он уже махнул рукой на воспитание двух тупиц, которые по какой-то роковой случайности приходились ему детьми! Поверьте, проще научить собаку петь гимн, чем заставить этих обормотов серьезно относиться к жизни. Саммерс лишь надеялся, что они скоро закончат школу и свалят куда-нибудь подальше, например, к черту.

Пить он больше не мог. То есть, в свое время он осушил предостаточно стаканов самого разного виски, но в один не очень прекрасный день печень безапелляционно заявила: «Все, стоп! Дальше – только без меня»...

К счастью, врачи уговорили цирроз отступить, но предупредили Саммерса, что в следующий раз они могут оказаться бессильны. Конечно, это заявление весьма расстроило пациента, но ничего не поделать – пришлось начинать вести трезвый образ жизни.

Единственное, что Саммерсу приходило на ум – посидеть на берегу с удочкой, покуривая трубку, благо легкие еще могли послужить ему верой и правдой. Вечером в пятницу он купил удочку, наживку и прочие снасти, чтобы рано утром отправиться на рыбалку.

Проснувшись на рассвете, супруг перелез через свою благоверную, поскорее собрался и отправился на пруд. Саммерс просидел там да обеда! Ему повезло поймать много рыбы, правда, это были всего лишь обычные караси. Трофеи достались кошке. Зверюга просто урчала от удовольствия, когда ела свежую рыбу, которая еще совсем недавно плавала в пруду, радуясь жизни.

Саммерс решил не останавливаться на достигнутом! В следующий уикэнд судьба занесла его на озеро. Конечно, пришлось взять машину и потратить почти полчаса на дорогу, но хорошая рыбалка, как и красота требует жертв. Пусть и менее затратных. Саммерс наловил много всякой рыбы – глядя в ведро, в котором плавала пойманная добыча, он усмехнулся, представив, как кошка будет давиться таким внушительным уловом!

Но на этот раз домашнему любимцу досталась только всякая мелочь. Остальную рыбу жена Саммерса зажарила и подала к столу. Дети отказались от сомнительного обеда, потому что они тупые, а глава семейства съел все до последнего хвоста.

Рабочая неделя прошла, уступив место выходным. Саммерс снова планировал порыбачить, однако теперь он собирался поехать к большой реке, чтобы поймать добычу, которой можно будет хвастаться внукам. Если, конечно, у его «придурков» хватит ума завести собственных детей.

Рано утром в субботу Саммерс поехал за город. У него с собой была пара отличных удочек (вторая – про запас, а то мало ли) и приманка, за которую пришлось отвалить кучу денег. Но он знал, что оно того стоит! Потому что на большой реке и улов будет просто шикарным! Кстати, вы можете составить компанию старине Саммерсу – удочек-то у него все равно две, присаживайтесь на берегу и попробуйте поймать кита своей мечты!