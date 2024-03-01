Сюжет 3 Hot Chillies

Кто же не знает Сильвию?! Самая красивая девушка в округе сведет с ума любого мужчину и сможет вить из него веревки, если захочет! Многие мачо пали жертвами ее чар, но в итоге Сильвия выбрала одного единственного – тем самым счастливчиком стал простой парень по имени Хулио. Он играл на гитаре как бог, а его голос буквально очаровывал с первых мгновений. Нет ничего удивительного в том, что музыкант с легкостью подобрал ключик к сердцу первой красавицы!

У них начался роман. Ох, какие же это были прекрасные отношения! Это настоящая любовь – по-другому и не скажешь! В них не было места ничему другому, кроме любви и страсти.

Так прошел год, второй и вот Хулио понял, что пора бы уже и жениться. Он купил обручальное кольцо и отправился к любимой с самыми серьезными намерениями. Хулио предложил Сильвии стать его женой и тут его ждал сюрприз – женщина его мечты отказалась...

То есть, она не сказала нет. И, вроде бы, красавица была не прочь стать законной супругой очаровательного музыканта, у которого такие большие и щекотные усы, но у нее появился резонный вопрос – на что будет жить молодая семья? Да, Хулио мог похвастаться чем угодно, кроме больших гонораров. Все же знают, что богатство и уличный музыкант – это две несовместимые вещи!

Хулио обожал гитару, но Сильвию он любил еще больше. Ему ничего больше не оставалось, кроме как сменить профессию. Вот только проблема была в том, что уличный гений от мира музыки ничего больше не умел...

Впрочем, Хулио неплохо получалось готовить! Правда, это были самые простые блюда. С другой стороны, музыкант мог расширить свой кулинарный арсенал и открыть собственное заведение. Хулио именно так и поступил.

Вскоре возлюбленный Сильвии открыл собственное кафе. В заведении было очень разнообразное меню, которое могло приятно удивить и непритязательного посетителя, и настоящего гурмана, предпочитающего самое лучшее. Тем не менее, дела шли не очень!

Со временем Хулио догадался, что его заведению не хватает особой кулинарной «фишки» или, как это еще принято называть, фирменных блюд. Тако, бурито и всякие там холопеньо – это, конечно же, хорошо, но, увы, стандартного набора недостаточно для привлечения внимания клиентов.

Хулио долго ломал голову, пытаясь придумать «фишку» для меню. И вдруг его осенило – почему бы не создать что-то по-настоящему острое?! Хозяин заведения вспомнил хорошо забытый рецепт бабушки, которая готовила перцы чили: зеленый, желтый и красный – блюда получались острее некуда!

Хулио попробовал то, что получилось и пришел в себя только через несколько минут! Получилось очень жарко, сочно и остро! Вот так в меню появилось особое блюдо, которое, по словам Хулио, должен был попробовать каждый мачо. Разумеется, если он настоящий мужчина, а не трусишка какой-нибудь.

Оказалось, горячие мексиканские парни реагируют на «слабо», как бык на красную тряпку! Посетителей в кафе стало гораздо больше. Иногда сюда приходили целыми толпами и устраивали спор или заключали пари ради денег.

Кафе стало приносить гораздо больше денег. Сильвия, узнав о том, сколько теперь зарабатывает Хулио, мгновенно согласилась стать его женой. Как видите, три перца чили могут помочь обрести семейное счастье и разбогатеть до неприличия!