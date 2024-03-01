Сюжет Hades River of Souls

Кассандра занималась магией столько, сколько себя помнила, получая искреннее удовольствие от любимого дела. К тому же люди несли ей весьма неплохие деньги за разного рода услуги: лечение болезней, снятие проклятий, наведение порч, привороты, гадания – к специалисту широкого профиля не зарастала народная тропа! Более того, клиентов у Кассандры с каждым годом становилось все больше, в отличие от мифической тезки, которой перестали верить абсолютно все.

Ведьма на все руки развивалась, как могла, совершенствуя свои умения в колдовстве и постоянно изучая что-нибудь новенькое. Но как бы ни силен был мастер, рано или поздно он совершает ошибку, и Кассандра не была исключением из общего правила. Исследуя новое заклинание, она перепутала местами пару символов, призвав неведомую силу, с которой, увы не смогла справиться. Ведьма умерла в самом расцвете сил, не успев до конца понять, что произошло.

Очнулась она в мрачном месте, где тьмы было гораздо больше, чем света. Под языком ведьма почувствовала что-то маленькое и явно железное – этим предметом оказалась монета. Кассандра пожала плечами, мол, что за бред – в чью тупую голову пришла мысли засунуть мне в рот одну драхму?!

Ведьма огляделась в надежде найти кого-нибудь и расспросить, как она тут оказалась. Увы, вокруг не было никого, кроме молчащих теней, костей, тлена и кладбищенского духа. Кассандра вспомнила призванное существо, явившееся из портала, и ее передернуло. Она хотела телепортироваться домой с помощью одного из своих заклинаний, да не тут-то было – магические способности ведьмы просто исчезли!

Кассандра не на шутку испугалась! Ее голову посетила смутная догадка о том, что произошло, но она упорно отказывалась верить в собственную смерть. Ведьма пошла по единственной дороге, змей убегавшей к реке, в которой вместо воды плескался туман и стенали тени. Чем ближе Кассандра подходила к причалу, тем сложнее ей было обманывать себя, а когда к берегу подплыл Харон на своей лодке, отрицать очевидное стало совсем уж глупо.

Бессмертный лодочник, одетый в рваный хитон, выглядел точь-в-точь как какой-нибудь бродяга – от последнего его отличали лишь огненные глаза, пылавшие, словно два маленьких факела. Харон протянул руку за монетой, которую Кассандре вложил в рот какой-то добрый человек. Эх, если бы не эта драхма, то пришлось бы ее душе торчать на берегу всю оставшуюся вечность!

Ведьма плыла на лодке через реку душ, готовясь предстать перед судьями. Пока она прокручивала в голове все возможные варианты оправдания своих грешков, Харон перевез ее через реку душ и жестом приказал вылезать на берег. Как только нога Кассандры ступила на твердую землю, перевозчик отчалил.

Ведьма шла по дороге, упиравшейся во врата, у которых сидел цербер. Многоголовый пес негромко зарычал, призывая судью. Перед Кассандрой появилась тень самого Аида, которой предстояло решить, куда отправить очередную душу – на Благословенные острова или в Тартар.

Правда, ведьма так и не придумала, что сказать в свое оправдание! Может быть, вы подскажете ей и поможете избежать отправки в бездну? Тогда она расскажет вам, где закопала клад, который хранила на черный день – ей эти сокровища теперь все равно без надобности...