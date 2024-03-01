Сюжет Coba

Тикли и Пукли были помощниками жреца, который ежедневно проделывал различные ритуалы. Они много раз просили наставника обучить их общению с богами или магическим фокусам, однако тот лишь предлагал им получше убирать за его любимой змеей.



Тем не менее, помощники оказались куда умнее, чем предполагал жрец. Тикли и Пукли внимательно следили за его действиями, пока убирались в святилище. Они заметили, что почти в каждом ритуале их наставник использует особую книгу. Иногда жрец переворачивал многие страницы одну за другой, подцепляя длинными тонкими пальцами, которые напоминали когти. Однажды Тикли имел наглость предложить наставнику сходить к кузнецу, чтобы тот подстриг ему ногти, и в наказание слуга богов заставил советчика есть ту же еду, что и любимую змею. Ученик не мог ослушаться великого мастера, и едва не помер от несварения желудка. Правда, он больше никогда не заикался о ногтях, а превращение пальцев в когти воспринимал как нечто абсолютно нормальное.



С каждым днем помощникам жреца становилось все очевиднее простая истина: наставнику нужны уборщики, а не подмастерья. Они служили жрецу верой и правдой целых пять лет, но тот даже и не думал посвящать их в свое особое служение богам. Более того, Пукли был уверен в том, что наставник, скорее начнет обучать свою любимую змею, чем расскажет им хоть что-нибудь, ради чего бы стоило за ней убирать.



Ученики сообща решили приобщиться к запретным знаниям без разрешения жреца. Ночью они пробрались в святилище и начали читать магическую книгу. Конечно, многие вещи казались им непонятными, однако суть помощники улавливали очень хорошо.



Ближе к утру Тикли и Пукли покинули святилище. Посовещавшись, оба слуги решили, что сокровенные знания им, в общем-то, не особенно и нужны. Помощников жреца куда больше интересовал обряд трансформации, описанный в книге – особый ритуал позволял преобразовывать вещи. Тикли и Пукли хотели провести его уже следующим вечером.



Целый день наставник занимался своими делами в святилище. Ближе к заходу солнца он ушел домой, отпустив учеников. Разумеется, Тикли и Пукли вернулись, чтобы совершить задуманное.



Конечно, ритуал казался довольно простым: нужно сварить в котле зелье и бросить туда оба предмета. Несостоявшиеся жрецы развели огонь, и начали приготовления. Вскоре котел закипел. Тикли достал из кармана золотую монету, а Пукли шутки ради взял ту самую любимую змею наставника. Кобра шипела, пытаясь упираться всем телом, потому что явно понимала, к чему все идет.



Питомца вытряхнули из клетки прямо в волшебное варево! Потом Тикли бросил в котел монету, собираясь превратить змею в золотую. Для полного счастья оставалось только добавить крылья летучих мышей, которые тут же были найдены сред запасов жреца. По-крайней мере, Тикли так думал – то место в книге было трудно разобрать, потому что наставник истыкал его своими ногтями, будь они трижды неладны!



И тут произошел взрыв огромной силы, про который в книге почему-то ничего не говорилось! А, может, просто надо было добавить не крылья летучей мыши, а что-то другое... да теперь уже неважно! Из котла вылетела золотая змея, которая росла с каждой секундой. Превратившись в огромного монстра, она заняла все святилище. Разумеется, гигантская золотая кобра съела Тикли и Пукли, не моргнув глазом. Возможно, вам удастся проникнуть в святилище и забрать там сокровища, которые когда-то принадлежали жрецу. Но не попадайтесь на глаза огромной змее, которую случайно создали два придурка!