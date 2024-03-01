Сюжет Raging Rex 3

Тираннозавр Рекс стал большим и самостоятельным. Отделившись от родителей, хищник продолжал охотиться на мелких животных, которых в первобытном лесу было полно! Он постепенно рос, становясь все больше и свирепее. И вот, наконец, Рекс стал ростом с диплодоков, которые объедали вершины самых высоких деревьев.

Хищному гиганту надоело охотиться на всякую мелюзгу! Во-первых, ее нужно очень много, а иначе попросту не наешься. Во-вторых, ему хотелось чего-то большего. В конце концов, Рекс – это огромный злобный хищник, которого все остальные должны, как минимум, уважать, а всякие травоядные – так вообще бояться до дрожи в когтях!

Тираннозавр заприметил неподалеку стоянку паразауролофов и устроить немного шума. А лучше навести панику! Собственно, а чего еще делать с этими травоядными кретинами, кроме как есть?

Рекс направился сквозь чащу обедать. Увидев паразауролофов, щипавших сочную травку, он воспылал самой настоящей яростью – заядлого мясоеда очень уж раздражали эти чертовы веганы! Тираннозавр буквально вывалился из чащи и почти мгновенно задрал пару динозавров. Остальные побежали сломя голову кто куда!

Рекс сожрал еще парочку травоядных, и опять, и снова... в общем он устроил настоящую бойню. Ну и, разумеется, хорошенько подкрепился. Наевшись до отвала, он самую малость подобрел. Оглянувшись, Рекс осмотрел поляну, залитую кровью и заваленную внутренностями убитых паразауролофов – увиденное ему очень понравилось!

Чудовище отправилось дальше гулять по первобытному лесу. Птеродактили, летевшие высоко в небе, которые видели произошедшее на полянке, очень радовались тому, что могут летать высоко-высоко. А кое-кто из крылатых хищников даже умудрился справить нужду на голову тираннозавра. Рексу оставалось лишь недовольно взреветь и смириться с таким несправедливым положением дел, потому как лапы коротки – попробуй дотянись до этих птеродактилей!

Следующими жертвами кровавого тирана стали трицератопсы, которые мирно паслись на лугу. Рекс был удивлен, когда четверо особей попытались дать ему отпор! Более того, один трицератопс даже умудрился хорошенько ткнуть его своим рогом. Правда, рана не помешала кровожадному гиганту уничтожить стаю травоядных, но не совсем беззащитных динозавров.

Довольный Рекс перекусил, перед тем как отправиться искать новые приключения на когти, зубы и желудок. Конечно, он понимал, что у травоядных нет никаких шансов в схватке с воплощением ярости, однако ему хотелось проверить себя в бою с кем-то более опасным.

И тут как раз подвернулась стайка дифолозавров и еще каких-то других динозавров, которых Рекс видел впервые. Впрочем, это его нисколечко не смутило! Тираннозавр налетел на них, и впервые за долгое время хорошенько получил по зубам! Борьба завязалась нешуточная! Если бы дифолозавров было чуть побольше, то кто знает, чем бы все закончилось...

Рекс яростно сражался и, наконец, остался единственным живым существом на поляне – все остальные или погибли, или бежали. Конечно, его ранили, но это было не смертельно. Рекс знал, что через несколько дней от укусов не останется ни следа. А еще он был просто в восторге от битвы с настоящим противником! Да, хищники, это вам не какие-нибудь травоядные, которые только и годятся разве что на еду...