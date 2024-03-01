Ben Gunn Robinson
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Обзор Ben Gunn Robinson

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 95.06%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Ben Gunn Robinson

Наверняка многие понять не могут, как Бенн Ганн стал пиратом – почему добрейшей души человек превратился в головореза, ставшего грозой честных мореплавателей?! На самом деле Стивенсон и Делдерфилд в своих произведениях умолчали некоторые интересные факты, надеясь сохранить психику читателей в целости и сохранности. Ну что ж, пришло время приоткрыть завесу тайны, чтобы добрые люди узнали, как все было на самом деле!

Бенн Ганн разжился большим обрывком карты, которого было достаточно для поиска клада. По-крайней мере, некто написал на обратной стороне: «3000 дублонов на черный день» и оставил все необходимые указания. Судьба тонко намекнула Бенну Ганну – иди и возьми!

Конечно, так называемая «легенда» отсутствовала, не было указаний градусов долготы и широты, но знакомый морской волк, избороздивший Карибское море вдоль и поперек, узнал это место безо всяких географических подробностей. Бенн Ганн показал ему карту, и тот сразу понял, куда плыть за счастливой жизнью. Экспедицию собрали за три дня.

Во время плавания корабль попал в сильный шторм, налетел на рифы и разбился в щепки! Все погибли, кроме мистера Ганна, которого вынесло на берег того самого острова. Вот только от карты остался совсем маленький кусочек! Когда Бенн Ганн очнулся и пришел в себя, он матерился так, что было слышно на другом конце Карибского моря...

Впрочем, сначала ему предстояло заняться делами насущными. Искатель сокровищ подобрал черепаху, которую запустил со всей силы и сбил немного бананов. Тем же способом он раздобыл кокосов. Конечно, вегетарианский обед спас Бена Ганна от голодной смерти, однако желудок просил большего, например, мяса или рыбы, плававшей у берега.

Робинзону пришлось смастерить копье и натыкать побольше даров моря, которыми вполне можно было успокоить урчащий желудок. Правда, запах у сырой рыбки оказался, прямо скажем, на любителя!

Бенн Ганн раздобыл трут и разжег костер, благо хвороста на острове нашлось предостаточно. Жареная рыба стала настоящим подарком для голодного человека! Хорошенько перекусив, он отправился поискать среди обломков корабля что-нибудь ценное.

Среди щепок ему удалось найти ящик с инструментами и лопату. Собрав добычу, Бенн Ганн оставил ее у костра и решил исследовать остров. К сожалению, или к счастью, тот оказался совершенно необитаемым.

Увы, по сохранившемуся обрывку карты невозможно было определить, где зарыты 3000 дублонов. Бенну Ганну ничего другого не оставалось, кроме как перерыть остров вдоль и поперек.

Спустя год упорной работы, он, наконец, добрался до пещеры. Хорошо, что среди инструментов, найденных им после кораблекрушения, оказалась кирка! Конечно, пришлось поработать, словно античный раб в каменоломне, но зато награда была действительно велика – Бенн Ганн нашел легендарные сокровища!

В сундуке сверкали золотые дублоны, благодаря которым наш герой стал одним из самых богатых людей на планете. Теперь надо было только добраться до большой земли...

Кстати, если вы готовы отправиться в плавание, то загляните на остров к Бенну Ганну! Помогите ему вернуться в цивилизацию и будьте уверены – он поделится с вами своим богатством! Только будьте осторожны, потому что теперь Бенн Ганн понял одну простую истину: грабить честных мореплавателей проще, чем махать кайлом и лопатой в поисках клада...

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