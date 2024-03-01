Сюжет Nine to Five

Саймон третий год вкалывал на компанию «Софт ин Бизнес» в должности программиста. Будучи всего лишь «джуниором», парень рассчитывал получить повышение до «мидла», мечтая стать «сеньором» – ну, вы понимаете, все эти грейды разработчиков, как говорится, ребята не могут без своих чудачеств!

Саймон трудился с 9 утра до 5 вечера в одном из офисов «Софт ин Бизнес», коих в огромном здании находился не один десяток. Это было маленькое помещение, в котором, помимо него, тянули лямку еще трое человек. За соседним столом сидел молодой болтливый парень по имени Пит, который тоже занимался разработкой. Надо сказать, справлялся он так себе, хоть и был на хорошем счету. У Пита была одна характерная выраженная особенность – ослиная улыбка, от которой, порой, становилось плохо даже Саймону.

Чуть дальше сидел Пит – лысый мужик, давно перешагнувший четвертый десяток. Каждый день он приходил на работу чуть ли не со слезами на глазах, однако все же выполнял свои обязанности, как следует. Пит занимался административной работой, сопровождением клиентов и прочей бумажной ерундой.

Офисом руководила Лора, занимавшая должность менеджера. Формально она была кем-то вроде большого босса, однако эта дама не имела никакого отношения к разработке софта для бизнеса. Тем не менее, Лора могла устроить взбучку любому сотруднику офиса. А еще ей сверху пожаловали право рекомендовать хороших работников на повышение. Лоре было около сорока, может, чуть больше.

Каждый понедельник Саймон приходил на работу, сияя от радости! Поприветствовав всех, как ближайших друзей, он располагался за компьютером и писал код. Во вторник Саймон просто улыбался, обходясь без приятельских нежностей. В среду парень лаконично кивал остальным. В четверг Саймон заходил в офис, оглядывал всех и садился за компьютер. В пятницу у него начинался нервный тик, и где-то в глубинах уставшего мозга появлялась ненависть ко всему живому. Впрочем, это не мешало трудяге исправно выполнять свои обязанности до конца рабочего дня.

Саймон мечтал о повышении. Молодой, перспективный, ответственный, квалифицированный, дисциплинированный – да он просто идеальный сотрудник! К тому же его профессиональных знаний вполне хватает для перехода на вышестоящую позицию. Оставалось только дождаться того дня, когда местечко наверху освободится...

И вот в один не очень прекрасный понедельник (впрочем, они все такие) Саймон не обнаружил Джо в родном офисе. Он полюбопытствовал, куда тот, собственно, подевался, и Пит рассказал ему о том, как Лора рекомендовала парня на появившуюся вакансию. Саймон пришел в ярость! Как этого бездаря могли повысить, а его – прокинуть?! Видимо слухи о том, что Джо играет на «губной гармошке» Лоры, были никаким не сплетнями, а самой настоящей правдой!

Саймон врезал по столу, потом направился к Лоре, которая вздрогнула, почуяв беду. Разъяренный сотрудник прицепил ей на нос степлер, потом взял лапшу Пита, которую тот купил на обед, и вылил ей прямо на голову! Как будто этого было мало, Саймон схватил кружку с ее стола и как следует бросил об пол, и вырвал листок из ее факса, скомкал и швырнул Лоре прямо в лоб!

Разумеется, парня уволили. К счастью, через какое-то время ему снова удалось найти работу, на которой платили еще больше. И перспектив тоже был целый вагон! И работать приходилось с 9 утра до 5 вечера. Как бы история не повторилась...