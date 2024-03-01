Сюжет Jester Wheel

Король Эдвард II не жалел королевской казны на собственные развлечения. Да и кто мог упрекнуть в этом самого повелителя? Разве что блаженный или юродивый с рынка, потому что все остальные за такое отправились бы на плаху!

Король устраивал бои со львами, привезенными из далекой Африки, в которой происходят совершенно немыслимые вещи... о боги, там даже люди черные! Его величество частенько закатывал такие пиры, что даже бывалые гуляки удивлялись, как придворные до сих пор еще не оказались в доме скорби или на кладбище – в средние века никто не умел лечить цирроз печени, поэтому опасная болезнь неминуемо приводила пьяниц на погост.

Эдвард II устраивал рыцарские турниры едва ли не каждую неделю. Лучшие воины королевства состязались за титулы, золото и прочие ценные награды, потешая неутомимого повелителя, способного развлекаться день и ночь напролет. К счастью, страна не страдала от королевских прихотей – пока Эдвард II веселился, штат талантливых министров управлял государством, и, надо сказать, весьма успешно.

Однажды король наплевал на традиции и уволил шута, заявив, что тот стал грустный, старый и совершенно не смешной. То есть, в этом-то как раз и не было ничего из ряда вон выходящего, но его величество назначил на место слуги, отправленного на пенсию, прекрасную девушку! Конечно, не один закон королевства не запрещал провести такой маневр, однако традиции... впрочем, раз сам Эдвард II на них плюнул, то и боги с ними.

Девушку звали Джестер. Ловкая и симпатичная особа знала тысячи самых разных шуток, которые несказанно веселили короля. Парочка интересных историй всегда была у нее в кармане! Стоило только Эдварду II хоть немного загрустить, как красавица тотчас рассказывала что-нибудь такое, и лицо короля расплывалось в улыбке.

Джестер знала множество фокусов, которыми удивляла не только короля, но и придворных, оказавшихся рядом, когда факир в юбке показывала его величеству очередной мастерский трюк. А еще она отлично жонглировала! Советники и министры не переставали удивляться ей – это была настоящая находка, а не шут!

В один прекрасный день Эдвард II приказал Джестер придумать новое развлечение. Он предоставил ей полную свободу для творчества, оговорив лишь одно условие – в развлечении должны участвовать все придворные, а то у них в последнее время «какие-то очень кислые рожи», как изволил выразиться король.

Джестер понадобился всего один день. Придумала игру в колесо Фортуны, которое любой желающий мог вращать за взнос – размер платы определялся по усмотрению его величества. А результат зависел исключительно от везения! Игрок получал награду, изображенную на той части колеса, на которую указывала стрелка. Увы, жизнь не очень справедлива: одним доставались золотые слитки, другие получали алмазы, а третьи – утешительные призы, например, лимон или тарелку вишни.

Вы тоже можете проверить свою удачу за нехитрым изобретением Джестер! Кто его знает, вдруг Фортуна подари вам золотые горы или корзину бриллиантов... возможно, вы разбогатеете! И будете жить, как королевский казначей, который за двадцать лет беспросветного воровства стал почти таким же состоятельным, как его величество Эдвард II.