Hercules Unleashed Dream Drops
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Обзор Hercules Unleashed Dream Drops

Количество линий
Количество линий: 259-664
RTP
RTP: 94%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Hercules Unleashed Dream Drops

Геркулес совершил двенадцать героических подвигов, о которых люди слагали легенды, и никак не меньше тысячи малых – их лишь пересказывали друг другу и в конце концов настолько переврали, что хоть книгу пиши! Но сейчас речь вовсе не о них. После двенадцатого подвига боги крепко призадумались над дальнейшей судьбой сына Зевса, который представлял собой ту еще угрозу. Во-первых, чертов Геркулес мог влезть, куда не следовало, и испортить любые планы. Во-вторых, что если ему придет к голову нанести визита на Олимп? Конечно, Зевс постарается этого не допустить, но кто знает, чем все закончится в итоге – Геркулес умеет находить выход из сложных ситуаций как никто другой...

Олимпийцы решили запереть полубога в Кошмарной башне. Боги подослали к нему прекрасную деву, угостившую его великолепным вином со снотворным от Диониса с любовью. Афродита подарила женщине красоту, перед которой не устоит даже Геркулес, Гермес придумал хитрый план, а Гера проинструктировала ее, как и что нужно делать для охмурения силача.

Прекрасная дева успешно сыграла роль коварной змеи. Напоив Геркулеса до синих Пегасов, она позвала Геру, и та мгновенно явилась в сопровождении остальных богов. Олимпийцы подхватили спящего мертвецким сном и перенесли в Кошмарную башню, выбраться из которой было практические невозможно. Боги построили ее специально для неугодных, правда, многие столетия темные залы пустовали, потому как жители Олимпа и без того могли убить любого, кто посмеет вызвать у них несварение желудка, мигрень и просто личную неприязнь. Увы, с Геркулесом так нельзя – кто знает, как на его гибель отреагирует отец... неровен час, прикует к скале рядом с дурнем Прометеем, и будешь подкармливать орла печенкой!

Геркулес очнулся в тёмных залах. Мало того, что у него страшно болела голова, так еще и где-то неподалеку послышался рык Нимейского льва, которого он убил много лет назад. Только Геркулес встал и отряхнулся, как где-то далеко промычал Критский бык – это несомненно был тот самый монстр, которого следовало принести в жертву Посейдону...

Геркулес решил выбираться из Кошмарной башни, да поскорее, а то в этом месте и ума лишиться недолго! Он вошел в следующий зал, надеясь отыскать выход, и там на него напал Нимейский лев! Несмотря на огромные размеры легендарного зверя, Геркулес снова задушил его одной левой. Спустившись этажом ниже, он встретился лицом к морде с Критским быком, и, конечно, тот тоже пал от руки героя.

Еще ниже Геркулес наткнулся на цербера. Злобный пес попытался загрызть героя, однако ничего не вышло – тот свернул шею каждой голове, и направился дальше. Если бы только Геркулес знал, что в этой башне его ждет и Лирнейская гидра, и другие «подвиги», которые придется совершить по-новой... то ничего бы не изменилось! Легендарный герой все равно сделал бы предначертанное судьбой.

Уставший, запыхавшийся и легко раненный Геркулес добрался до выхода из башни, который находился в самом низу. Издав громкий крик, он выбил ворота и вывалился наружу. Герой встал, отряхнулся от пыли и огляделся по сторонам. Теперь ему больше всего хотелось проучить ту красавицу, которая угощала его вином, и сказать пару ласковых своим братьям, да сестрам, оказавшихся хуже последних чертей из царства Аида...

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