Сюжет Daruma’s Wealth

Вопреки расхожему мнению, Дарума или Бодайдарума – это не просто кукла-неваляшка, приносящая удачу и благосостояние, которую хитрые японцы ставят рядом с манеки неко. Говорят, в ней заключена частица души великого учителя.

Однажды Дарума ушел в медитацию, отпустив свое сознание в глубины бесконечного космоса. Там с ним встретился дух дракона, который благословил учителя отправиться в Китай для исполнения своего предназначения.

Дарума сделал все так, как было сказано. Он отправился во владения князя У-ди из династии Лян, и тот тепло встретил его, зная, сколько много этот человек сделал для развития буддизма. Впрочем, отношение князя к учителю слегка изменилось, когда тот начал посматривать недвусмысленными взглядами на его дочь, а принцесса была хороша! Одним своим видом она могла совратить с пути истинного даже самого отъявленного буддиста.

Князь настойчиво предложил Даруме идти в горы Суаньшань и построить там монастырь. Учитель понимал, что к нему подкрадывается тьма, и рано или поздно она совратит его с пути света. Скрепя сердце, он оставил княжеский двор и направился в горы Суаньшань, надеясь поскорее забыть принцессу.

Однажды Дарума смотрел на восходящее солнце. Вдруг с небес спустился аист и клювом показал ему место, где следует построить монастырь. Великий буддист понимающе кивнул, показывая духу, принявшему облик птицы, что понял свою миссию. Аист исчез, а Дарума написал князю У-ди письмо, в котором просил выслать к нему рабочую силу: каменщиков, плотников, инженеров, архитекторов и еще кого-нибудь. Дело в том, что великий привык медитировать, познавая себя, и искать частички мудрости, странствуя по глубинам мироздания, а вкалывать на стройке – вот это все совсем не его!

Князь удовлетворил просьбу Дарумы. Работа шла семимильными шагами! Пришло время придумать название для монастыря, в который в самом скором времени могли заселиться монахи. Однажды учителю приснился сон: он стоял на берегу озера и к нему подплыли два сверкающих карпа – они прошептали всего одно слово: «Шаолинь!».

Проснувшись, Дарума понял, что духи говорили о монастыре. Не желая идти поперек воли высших сил, он объявил всем остальным название будущего памятника истории. Духи, представшие в виде двух рыб, не солгали – Шаолинь стал памятником буддизма мирового уровня, о котором знают все: христиане, мусульмане, республиканцы и сатанисты, начиная от наследников британской короны и заканчивая последним бомжом, живущим под мостом в Филадельфии.

Богам понравилось то, что сделал Дарума. В одном из вещих снов великому позволили прикоснуться к древу благосостояния, и с тех пор он сам превратился в символ достатка. Каждый уважающий себя буддист, загадывая желание во время новогоднего ритуала кайган-сики, пишет свое имя на кукле Дарума и рисует у нее один глаз. Если задуманное исполнится, то потом ему следует позаботиться и о втором. В противном случае одноглазую куклу просто сжигают, чтобы очистить свое энергетическое поле от негатива, который препятствует обретению желаемого.

Кстати, вы тоже можете достичь благосостояния с помощью великого Дарума, правда, совершать разные манипуляции с неваляшкой вовсе не обязательно. Достаточно испытать удачу и, возможно, вам повезет! Да, перед тем как сделаете ставку, не забудьте помолиться Будде!