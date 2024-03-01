Vault Cracker Megaways
Видеообзор
DEMO

Обзор Vault Cracker Megaways

Количество линий
Количество линий: 117649
RTP
RTP: 92.68%
Max Win
Max Win: X2484
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Vault Cracker Megaways

Детектив Спуннель сидел за столом в своем кабинете, изучая отчеты с мест преступлений банды взломщиков сейфов, которые называли себя «Ключи от всего». Ну типа они могут открыть любую дверь, вскрыв замок. И отчасти прозвище с претензиями имело право на существование – троица взломщиков стала настоящим кошмаром для полиции! «Ключи от всего» обворовывали особняки, ювелирные магазины, банки, офисы и вообще все, что только можно. К сожалению для полиции, они работали очень чисто, не оставляя ни следов, ни каких-либо намеков на то, где их искать.

Когда кому-то из копов поручали распутать очередное преступление, совершенное «Ключами», это означало только одно – судьба уготовила ему роль козла отпущения, на которого решили повесить «глухаря», то есть дело, которое невозможно раскрыть. И вот опять чертова троица обнесла банк, обчистив хранилище подчистую. Разумеется, подонки оставили на месте преступления свою визитку с вымышленным адресом – они всегда так делали! Конечно, полиция все проверила, но увы, оказалось глухо. Дом, находившийся по адресу, указанному на визитке, принадлежал старушке, которая уже много лет как пребывала в деменции. Родственники, ухаживавшие за бабушкой, были очень удивлены, когда стражи порядка обвинили ее в преступлениях «Ключей от всего». В общем, копы ткнули пальцем в небо и попали мимо.

В банде орудовало трое взломщиков. Главаря «Ключей» звали Вилли. Он легко справлялся с любыми замками, особенно хорошо ему удавалось расправляться с сейфами. В полиции был предполагаемый фоторобот преступника, однако толку от составленного прототипа было с гулькин клюв.

Второго взломщика звали Гарри. Ну он как-то написал, что просит прощения за долгую возню с замком – на пять секунд больше обычного! Дескать, это неуважение к такому лакомому кусочку, как банк «Джонсон и сын». Гарри написал извинения помадой. А прямо под его строками красовалась подпись некоей Джины, которая подтверждала, что ее напарник впредь будет работать быстрее, и якобы она обязательно за этим проследит. Очевидно, помада принадлежала не Гарри, а девушке, хотя в наше непростое время, конечно, всякое бывает.

Детектив Спуннель просмотрел данные и вздохнул с досады. Что ни говори, а полиция почти ничего не знала о взломщиках сейфов, которых пыталась найти. Осмотр последнего места преступления тоже ничего не дал. Никаких следов! Копы надеялись, что хоть отпечатки пальцев – им удалось найти парочку на стеллаже с деньгами, помогут выйти на след преступников, но, увы, они принадлежали сотрудникам банка.

Тем не менее, стражи порядка готовы рыть землю носом, лишь бы найти расхитителей сейфов, что б им всем троим провалиться в ад! Начальник полиции объявил награду за любую информацию, которая поможет выйти на след злодеев. Правда, охотников за легкими деньгами пока не нашлось... в последнее время копы начали подумывать об увеличении награды.

Но мы – вовсе не полиция и знаем о взломщиках сейфов более чем достаточно! Хотите познакомиться с этой компанией? Тогда мы можем устроить для вас встречу! Только не вздумайте потом что-нибудь ляпнуть полиции, иначе «Ключи от всего» доберутся и до вашего сейфа...

Провайдер
Red Tiger
Red Tiger
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Retro Wild Christmas
Retro Wild Christmas
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches