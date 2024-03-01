Сюжет Hyper Strike King Million

Ученые NASA обнаружили поток особой квантовой энергии, исходящей от Солнца, которую можно обнаружить только в бета-спектре и никак иначе! В ходе серии исследований им удалось выяснить, что она каким-то неведомым науке образом способна пробуждать жизнь в неодушевленных предметах, однако эффект наблюдается выборочно.

Лучшие умы планеты сконструировали коротковолновый генератор, улавливающий квантовую энергию главного светила Солнечной системы. Устройство преобразовывало ее в лучевой поток, который человеческий глаз прекрасно видит без какой-либо специальной техники.

Эксперименты проводились над самыми разными объектами. Честно говоря, ученые притащили в лабораторию все, что попалось под руку! Фрукты и ягоды из столовой, сувенирный колокольчик с чьего-то письменного стола, купюры, монетки... в общем, квантовой энергией облучили целый вагон всякой всячины.

Лучше всех на особую энергию отреагировала монетка. Правда, назвать ее живой язык не поворачивался, хотя она потихонечку шевелилась. Конечно, ученые ожидали большего, например, появление некоего подобия сознания, пусть и не человеческого, но, увы, подобный вариант развития событий оказался очень оптимистичным.

Экспериментаторы оставили монетку на опытном полигоне и отправились по домам. Рабочий день подошел к концу – как говорится, наука подождет до завтра, потому что переработки все равно не оплачиваются.

Каково же было удивление ученых, когда на следующий день они вернулись в лабораторию! У подопытного внезапно появились глаза, рот и множество детей. Оказалось, король Миллионий где-то нашел еще одну монетку и за ночь понаделал целую гору потомства. Суммарно, его «детей» было где-то на миллион. К сожалению, они не разговаривали и не шевелились, а просто лежали и поблескивали.

Более того, его величество Миллионий догадался запустить установку и случайно изменил спектр лазера – в результате многие предметы, остававшиеся со вчерашнего дня недвижимыми, зашевелились. Правда, оживить их в полной мере ему не удалось. Ну, не ученый Миллионий, как ни крути, он всего лишь монетка, провозгласившая себя королем...

Экспериментаторы долго общались с говорящей денежкой, фиксируя ответы письменно и с помощью диктофона. Ближе к обеду они решили передохнуть. Когда они вернулись с перерыва, король Миллионий предложил сыграть в лотерею «Гипер удар», которую он назвал в честь гипервоздействия квантовой энергией. Кроме того, ему удалось каким-то образом синтезировать бриллианты из фруктов – получилась целая тарелка! Разумеется, столь ценный приз король предлагал отдать самому везучему счастливчику. Блюдо с драгоценными камнями стоило миллионы, если не миллиарды долларов...

Ученые сыграли, но организатор не успокаивался! Миллионий потребовал пригласить и других людей, например, первых попавшихся с улицы. Тем более, блюдо с алмазами так никто и не выиграл. Вы хотите познакомиться с королем Миллионием и попытаться разбогатеть? В таком случае добро пожаловать в лабораторию! Вам наверняка повезет и, возможно, блюдо алмазов станет вашим – любому человеку хватите его на всю жизнь!