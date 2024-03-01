Spirit of Egypt Hold and Win
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Обзор Spirit of Egypt Hold and Win

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 95.43%
Max Win
Max Win: X6000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Spirit of Egypt Hold and Win

В один прекрасный день царица Лионита пересекала пустыню со своими советниками и небольшой армией, которая потребовалась для усмирения неспокойных соседей. По пути она заметила пирамиду, которая не значилась ни на одной карте и не упоминалась ни в едином папирусе, ну, по-крайней мере их тех, которые ее величеству доводилось читать.

Лионита отправила воинов проверить, что там внутри. Обратно вернулась только половина отряда, которая подтвердила подозрения царицы – в пирамиде полно сокровищ! Кроме того, воины доложили об обезвреживании всех ловушек ценой жизни товарище, отправившихся в подземное царство мертвых.

Повелительница Египта приказала перевезти сокровища во дворец. Сама она воздержалась от посещения пирамиды, потому как кто его знает – что там такое было? Может какое-нибудь прибежище сектантов, поклоняющихся демонам! Одним словам, нечего правителям Египта ходить по таким местам!

Позже, сидя на троне, Лионита разглядывала самые интересные артефакты. Больше всего ей понравился скарабей, изготовленный из золота и стекла, в котором пульсировала светящаяся энергия. На одной из лап жука была выгравирована надпись: «Дух Египта». Царица повертела реликвию в руках, и вдруг она выскользнула, и уже через мгновение лежала на полу разбитая – светящаяся энергия, вылетев наружу, исчезла, словно туман, растворившийся под лучами утреннего солнца.

С тех пор во дворце начали происходить странности – магическое создание частенько проказничало! То подножку служанке подставит, и та упадет вместе с подносом прямо к ногам царицы, то украдет меч у одного из стражей, стоящих в карауле, и ткнет им другого в ногу – вот так начиналась потасовка, на которую сбегалась добрая половина дворца!

Правда, иногда от духа была и польза: во время переговоров царицы с послами он превращался в птицу, садился на плечо Лиониты и подсказывал, как поступить. Одно можно сказать точно – ерунды это создание никогда не советовало!

Иногда дух прилетал к верховному жрецу, который тоже жил во дворце, и учил заклинаниям, исцеляющим человеческое тело. Благодаря этому созданию главный евнух превратился в искусного лекаря.

Порой дух Египта допускал неслыханную дерзость! Однажды к царице на руки запрыгнул кот, который непонятно откуда взялся. Лионита не стала прогонять его, ведь это как ни как священное животное, да и не хотела – почему бы не погладить пушистика в конце тяжелого рабочего дня? Между тем кот терся ей о грудь, мурлыкая от удовольствия на весь тронный зал. Вдоволь наигравшись, зверюга спрыгнула и превратилась в облако пыли – только тогда Лионита поняла, что это было за «животное», которое настолько обнаглело!

В конце концов царица решила поймать волшебное создание и запечатать. Передав верховному жрецу колбу, в которой хранился дух Египта, она приказала восстановить ловушку и изловить существо, позволяющее себе черт знает что!

Жрец исполнил просьбу Лиониты. Когда все было готово, он произнес магическую формулу, и ловушка засосала духа обратно. Царица закрыла стеклянную колбу и показала духу язык.

Конечно, это может показаться несправедливым, ведь магическое существо сделало и много хорошего, однако надо ж и поле видеть! Будь на место этого духа какой-нибудь человек, так его бы вообще казнили без разговоров...

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